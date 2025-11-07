X!

Simon sai alaliidult tingimisi karistuse ja säilitas olümpiaunistuse

Laskesuusatamine
Julia Simon
Julia Simon Autor/allikas: SCANPIX / dpa/picture-alliance
Laskesuusatamine

Prantsusmaa suusaliit määras paari nädala eest kriminaalkorras karistada saanud laskesuusatähele Julia Simonile kuue kuu pikkuse võistluskeelu, millest enamik ehk viis kuud on tingimisi. Lisaks tuleb tasuda rahatrahv.

Albertville'i kohus mõistis oktoobris Simoni süüdi mitmetes varguse- ja pettusejuhtumites. Prantslanna vastu esitati viis erinevat süüdistust: neli seoses pettusega ja üks vargusega. Mitmed neist puudutasid 2022. aastal Norras Sandnesis toimunud treeninglaagri perioodi.

Vastavalt süüdistusele varastas Simon 2022. aastal koondisekaaslaselt Justine Braisaz-Bouchet'lt krediitkaardi ja kasutas ta seda internetist erinevate kaupade tellimiseks. Lisaks sellele olevat Simon petnud veel kahte inimest.

Albertville'i kriminaalkohus määras karistuseks kolm kuud tingimisi vangistust ja 15 000 eurot trahvi. Samuti peab ta kandma Braisaz- Bouchet' kohtukulud.

Juhtum on olnud üleval aastaid ja kuigi seda on Prantsusmaa suusaliidu distsiplinaarkomisjon ka varem arutanud, siis otsuse langetamise eel on oodatud kohtuotsust. Neljapäeval kuulas komisjon Simon üle ja langetas omapoolse karistusotsuse.

Selle järgi määrati Simonile kuue kuu pikkune võistluskeeld, millest viis kuud on tingimisi. See tähendab, et prantslanna ei saa osaleda rahvuskoondise viimases ettevalmistuslaagris ega MK-hooaja avaetapil Östersundis.

Kui tingimisi ei rikuta, saab Simon ülejäänud hooaja kaasa teha ja osaleda ka Milano Cortina olümpial. Samas tuleb tasuda veel 30 000 eurot trahvi, millest pool on tingimisi.

Mõlemal osapoolel on võimalus otsus seitsme päeva jooksul ka edasi kaevata.

Albertville'ist pärit Simon tuli hooajal 2022/2023 MK-sarja üldvõitjaks. Maailmameistrivõistlustelt on tal koguni kümme kulda, neist neli individuaalset. Olümpiamängudelt aga vaid üks hõbemedal segateatesõidus.

Toimetaja: Siim Boikov

