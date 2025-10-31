X!

Eesti jäähokikoondis peab koduse turniiri eel treeninglaagri

Eesti meeste jäähokikoondis koguneb järgmisel nädalal Tondiraba jäähallis, et valmistuda European Cup of Nations turniiriks.

European Cup of Nations turniir toimub Tallinnas, Tondiraba jäähallis 6.–8. novembrini. Eesti koondis võõrustab Hollandi ja Hispaania rahvusmeeskondi ning hollandlased ja hispaanlased mängivad ka omavahel.

Turniir algab reedel, 6. novembril, kui vastamisi lähevad Eesti ja Hispaania. Laupäeval kohtuvad Hispaania ja Holland ning turniirile pannakse punkt pühapäeval Eesti ja Hollandi kohtumisega. Kõik mängud algavad kell 18.00.

Eesti meeste jäähokikoondise koosseis Euroopa rahvuste karikaks:

Väravavahid
Daniel Zuvela (19.05.2003) – Titaanit FIN
Conrad Mölder (06.10.1999) - klubita
Georg Vladimirov (23.02.2005) – HC Panter EST

Kaitsjad
Hendrik Paul Laosma (20.05.2000) – HC Panter EST
Saveli Novikov (22.05.1999)  –  HC Panter EST
Niklas Sildre (15.05.2005) – HC Panter EST
Daniel Mättik (4.11.2005) -  Sapko FIN
Konrad Kudeviita (27.04.2004) – HC Panter EST
Roland Luht (26.02.2006) – HC Panter EST
Rico-Marder Velja (11.06.2004) - HC Panter EST

Ründajad
Robert Rooba (02.09.1993) kapten – KooKoo FIN
Rasmus Kiik (18.11.2000) – HC Panter EST
Vadim Vasjonkin (3.04.1996)  – HC Panter EST
Nikita Puzakov (14.03.2001) – HC Panter EST
Nikita Stepanov (27.07.2004) - Jonstorps IF SWE
Artjom Masljonov (26.09.2006) - HC Panter EST
Nikita Antonov (20.07.2007) – Bora /Vetland HC SWE
Andre Linde (26.01.1999) – HC Panter EST
Erik Nevolainen (3.08.2004) – Ketterä U20 FIN
Erik Potsinok (9.09.2004) – Unterland ITA
Marek Potsinok (9.09.2004) – Unterland ITA
David Timofejev (04.08.2006) – Kalpa U20 FIN
Daniil Fursa (6.01.1997) - Kyiv Capitals UKR

Peatreener: Petri Skriko

Toimetaja: Kristjan Kallaste

