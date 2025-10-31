Eesti jäähokikoondis peab koduse turniiri eel treeninglaagri

European Cup of Nations turniir toimub Tallinnas, Tondiraba jäähallis 6.–8. novembrini. Eesti koondis võõrustab Hollandi ja Hispaania rahvusmeeskondi ning hollandlased ja hispaanlased mängivad ka omavahel.

Turniir algab reedel, 6. novembril, kui vastamisi lähevad Eesti ja Hispaania. Laupäeval kohtuvad Hispaania ja Holland ning turniirile pannakse punkt pühapäeval Eesti ja Hollandi kohtumisega. Kõik mängud algavad kell 18.00.

Eesti meeste jäähokikoondise koosseis Euroopa rahvuste karikaks:

Väravavahid

Daniel Zuvela (19.05.2003) – Titaanit FIN

Conrad Mölder (06.10.1999) - klubita

Georg Vladimirov (23.02.2005) – HC Panter EST

Kaitsjad

Hendrik Paul Laosma (20.05.2000) – HC Panter EST

Saveli Novikov (22.05.1999) – HC Panter EST

Niklas Sildre (15.05.2005) – HC Panter EST

Daniel Mättik (4.11.2005) - Sapko FIN

Konrad Kudeviita (27.04.2004) – HC Panter EST

Roland Luht (26.02.2006) – HC Panter EST

Rico-Marder Velja (11.06.2004) - HC Panter EST

Ründajad

Robert Rooba (02.09.1993) kapten – KooKoo FIN

Rasmus Kiik (18.11.2000) – HC Panter EST

Vadim Vasjonkin (3.04.1996) – HC Panter EST

Nikita Puzakov (14.03.2001) – HC Panter EST

Nikita Stepanov (27.07.2004) - Jonstorps IF SWE

Artjom Masljonov (26.09.2006) - HC Panter EST

Nikita Antonov (20.07.2007) – Bora /Vetland HC SWE

Andre Linde (26.01.1999) – HC Panter EST

Erik Nevolainen (3.08.2004) – Ketterä U20 FIN

Erik Potsinok (9.09.2004) – Unterland ITA

Marek Potsinok (9.09.2004) – Unterland ITA

David Timofejev (04.08.2006) – Kalpa U20 FIN

Daniil Fursa (6.01.1997) - Kyiv Capitals UKR

Peatreener: Petri Skriko