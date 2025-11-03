Eesti ainus Ameerika jalgpalli klubi pääses Balti liiga finaali

Eesti ainus Ameerika jalgpalli klubi Tartu Titans sõitis pühapäeval Riiga üsna lihtsa ülesandega - võida ja mängid Balti liiga finaalis, kaota ja pead leppima kolmanda kohaga. Titaanid ei andnud aga lõunanaabrile võimalustki, Riia Karude vastu skooriti lausa 80 vastuseta punkti.

"Arvasime, et see tuleb tasavägine mäng, kuna Riia on väga hästi mänginud see hooaeg," lausus Titansi mängujuht Ott Sellis. "Nende satsis on küll vähe inimesi, aga kõik on kvaliteetsed mängijad. Ootused olid meil hästi kõrged ja olime kõvasti valmistunud."

Titaanid pidid hooaja avamängus Kaunase paremust tunnistama, aga pärast seda alistati Vilniuse ja Klaipeda klubid kindlalt. Võrreldes hooaja algusega on Tartu meeskond kasvanud enam kui kümne mängija võrra, appi on tulnud ka kogenumad Eesti mehed.

"See on väga haruldane aeg Tartu Titansis, ma ei ole sellist kollektiivset pingutust varem Eesti ameerika jalgpallis näinud," rõõmustas Sellis. "See on suurepärane ja nagu tulemused ka näidanud, siis oleme hooaja jooksul kõvasti arenenud."

Balti liigat mängiti viimati 2022. aastal ja viimasena tuli meistriks hoopis Tallinn Kings, kes täitis Titaanide lagunemise järel Eestis tühimiku. Balti klubide esindajad hakkasid eelmise aasta lõpus taas liiga korraldamist arutama ja sel sügisel lükatigi käima viiest klubist koosnev liiga.

"See on karm logistiline väljakutse, aga kõik on ilusti vastu tulnud ja hooaja ära mänginud," jätkas Sellis. "Nüüd loodangi, et koostöö jätkub nii kohtunike osas kui treenerite lisajõudude koolitamine. See on väga äge ja loodan, et huvi ainult kasvab."

Tartu kaotas hooaja alguses Kaunasele 6:8, nüüd on võimalus võõrsil revanš võtta ja Balti meistritiitel pälvida. "Ilmselgelt peale eilset mängu on meeleolu väga hea, aga peame endale tõdema, et tuleb maa peale tagasi tulla ja täpselt samamoodi valmistuda Kaunase vastu nagu valmistusime Riia vastu," hoiatas mängujuht.

Balti liiga finaal toimub 22. novembril Kaunases.