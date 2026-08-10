Tartu Titans pani kodupubliku ees paremuse maksma

Eelmises mängus Kaunase vastu kahvatuks jäänud Tartu rünnak sai laupäeval Holm Pargis hoo sisse, kui avaveerandi lõpuks mindi juhtima 20:0. Poolajapausiks juhtis kodumeeskond juba 34:0 ja otsustavale veerandile mindi vastu 48:0 eduseisul.

Kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud Vootele Jagomägi skooris siis oma teise touchdown'i ning paisutas Titansi edu enam kui 50-punktiliseks, misjärel otsustasid meeskonnad tänavusest hooajast liigasse lisandunud mercy rule'i raames kohtumisele joone alla tõmmata.

Kokkuvõttes 54:0 võidu saavutanud Titansi eest tegid lisaks Jagomägile kaks korda skoori veel Ott Sellis ja Norman Ilumets. Käe said valgeks ka Orm-Gregori Joost ja Kristjan Kallaste, kes valiti ründes parimaks mängijaks. Kaitses sai selle tunnustuse linebacker Siim Soplepmann.

"Mäng läks hästi, ootused said täidetud. Mängijad mängisid hästi, võit oli kindel," ütles peatreener Craig Hamer. "Side püüdjate, jooksjate ja mängujuhi vahel oli hea. See oli suur samm edasi. Paljud mängijad said mängida ja kogemust, eriti noored."

Titans peab oma viimase põhiturniiri mängu 12. septembril Vilniuses sealse Iron Wolvesi vastu. "Meid ootab Vilniuses hea vastane, peame ette valmistama. Hakkame asju nüüd kokku panema, osad mängijad peavad veel sammu tegema, aga meeskond on paigas," ütles peatreener.

Poolfinaalid toimuvad 26. septembril, Balti liiga finaal ehk Baltic Bowl toimub 10. oktoobril. Tartu võõrustab tõenäoliselt üht poolfinaali ja ka finaalkohtumist.