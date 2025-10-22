Protestidest ehmunud La Liga tühistas vastuolulise liigamängu

Hispaania jalgpalli kõrgliiga (La Liga) tegi kannapöörde ja tühistas USA pinnal toimuma pidanud Barcelona ja Villareali vahelise kohtumise.

Kõnealune kohtumine oli kavandatud toimuma 20. detsembril Miamis ning sellest oleks pidanud saama esimene La Liga mäng, mis peetakse väljapool Hispaaniat.

Kannapöörde põhjustas eelmisel nädalavahetusel aset leidnud La Liga mängijate protestiaktsioon. Nimelt alustati kõikides möödunud vooru mängudes kohtumisi sümboolse seisakuga, mis kestis umbes pool minutit. Seejuures keeldus La Liga mängijate protesti teleülekannetes näitamast.

Nädalavahetusel valas õli tulle ka Madridi Reali kapten Dani Carvajal, kes nimetas välisriigis peetavat mängu "häbiplekiks" kogu Hispaania kõrgliigale ning juba varem oli Barcelona peatreener Hansi Flick andnud mõista, et tema mängijad ei olnud La Liga otsusega rahul.

"La Liga kahetseb sügavalt, et projekt, mis oleks olnud ajalooline ja ainulaadne võimalus Hispaania jalgpalli rahvusvaheliseks edendamiseks, ei saa teoks," seisis ametlikus pressiteates.

Teravate väljaütlemiste poolest tuntud La Liga president Javier Tebas väljendas oma nördimust ühismeedias: "Täna kaotas Hispaania jalgpall võimaluse areneda, end maailmas nähtavamaks muuta ja tugevdada oma tulevikku. Traditsioonide kaitsmist kasutatakse ettekäändena kitsarinnalisest vaatenurgast, samal ajal kui Euroopa jalgpalli tõelised traditsioonid on ohus otsuste tõttu, mis hävitavad rahvusliigasid."

Serie A ehk Itaalia kõrgliiga kavatseb veebruarikuus pidada Austraalia pinnal Como ja Milani vahelise liigamängu. Kuigi Euroopa jalgpalliliit (UEFA) andis sellele oma heakskiidu, siis jääb lõplik otsus rahvusvahelise alaliidu (FIFA) teha.