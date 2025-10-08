UEFA kiitis La Liga ja Serie A absurdse plaani heaks

Euroopa jalgpalliliit (UEFA) kiitis heaks Hispaania kõrgliiga (La Liga) plaani korraldada detsembris Barcelona ja Villareali vaheline kohtumine USA-s. Sama eriloa alusel saavad veebruaris Austraalia pinnal vastamisi minna Itaalia kõrgliiga (Serie A) meeskonnad Milan ja Como.

UEFA rõhutas pressiteates, et otsus langetati "vastumeelselt", kuid mõlemad taotlused kiideti siiski erandkorras heaks.

"Eelmise kuu täitevkomitee kohtumise järel viis UEFA läbi täiendavad konsultatsioonid erinevate osapooltega, mis kinnitas juba varasemat laialdast vastusseisu. Nii fännid, teised liigad, klubid, mängijad kui ka Euroopa institutsioonid on sellise idee vastu," seisis UEFA avalduses.

"Siiski, arvestades, et FIFA (rahvusvaheline jalgpalliliit) praegu kehtiv regulatiivne raamistik ei ole selles küsimuses piisavalt selge ega üksikasjalik, otsustas täitevkomitee anda erandkorras loa kaheks kohtumiseks. UEFA teeb koostööd FIFA-ga, et tagada tulevikus reeglid, mis kaitseksid koduste liigade terviklikkust ning klubide ja nende toetajate vahelisi sidemeid."

Lõplik otsus, kas Hispaania ja Itaalia kõrgliigade klubid saavad liigamänge väljaspool riigipiire pidada, jääb nüüd FIFA teha.

Prantsusmaa koondise ja Milani poolkaitsja Adrien Rabiot nimetas tekkinud olukorda absurdseks. "Täiesti hullumeelne! Mõistan, et on olemas finantskokkulepped ja vajadus [Itaalia] liiga jälgijaskonna kasvatamiseks, kuid mängijate vaatest on olukord kontrolli alt väljas," rääkis Rabiot kodumaa meediale.

"On hullumeelne lennata tuhandeid kilomeetreid lihtsalt selleks, et pidada kahe Itaalia klubi vaheline mäng Austraalias. Meie mängijatena peame sellega kohanema. Nagu alati. Tihedast mängugraafikust ja mängijate tervisest räägitakse palju, kuid praegu tundub see kõik tõeliselt absurdne."

Ükski Euroopa kõrgliiga ei ole varem liigamänge väljaspool oma riiki korraldanud. Samas on mitmed liigad, sealhulgas La Liga ja Serie A, korraldanud välisriikides superkarika finaale.

Saksamaa jalgpalliliiga (DFL) on juba välistanud Bundesliga mängude pidamise mõnes välisriigis. Premier League ehk Inglismaa kõrgliiga kaalus sarnast ideed 2008. aastal, kuid FIFA ja fännide tugeva vastuseisu tõttu jäi plaan katki.