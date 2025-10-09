Paalberg ja Andrejev valiti teist kuud järjest Premium liiga kuu parimaks

Paalberg tegi möödunud kuul kaasa neljas kohtumises, kogudes 328 mänguminutit, mille jooksul lõi viis väravat ja andis ühe resultatiivse söödu. Tartu JK Tammeka vastu sündis ründajalt kübaratrikk, mis tegi temast A. Le Coq Premium liiga ajaloo noorima kübaratriki lööja, vahendab jalgpall.ee.

Lisaks andis ta selles mängus ka väravasöödu, aidates meeskonnal võõrsil võtta kindla 4:1 võidu. Septembri lõpetas Vaprus samuti võidukalt – Paalbergi kahe värava toel alistati 2:1 Harju JK Laagri. Kahel korral valiti ta mängu parimaks ning mõlemal korral pääses ka sümboolsesse vooru koosseisu.

Andrejevi juhendamisel teenis Kalju septembris viiest kohtumisest 11 punkti, mis jagunesid kolme võidu ja kahe viigi vahel. Kuu algas kahe viigiga, kui esmalt mängiti 1:1 Paide Linnameeskonnaga ning seejärel väravateta viiki JK Narva Transiga. Seejärel järgnes võitude seeria: kodus alistati 2:1 Tallinna FCI Levadia, võõrsil pöörati 0:2 kaotusseis Harju JK Laagri vastu 3:2 võiduks ning kuu lõpetati kindla 3:1 võiduga tabeliliidri Tallinna FC Flora üle. Kalju lõi septembris kokku üheksa väravat ning lasi endale lüüa viis.

Kuu parimaid mängijaid ja treenereid tunnustab kinkekaartidega juveeli- ja kellakauplus Goldtime.