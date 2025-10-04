Pool tundi vähemuses mänginud Flora säilitas koondisepausiks esikoha

Pooletunnise mängu järel tegi Andreas Kaevats karistusalas Rauno Sappinenile vea ning järgnenud penalti realiseeris Erko Jonne Tõugjas.

Flora eduseis kestis teise poolaja üheksanda minutini, kui sisuliselt minutiga kaks kollast kaarti saanud Sander Tovstik väljakult ära saadeti ning teise, karistusalas Andres Järve vastu tehtud vea eest antud penalti saatis võrku Kristjan Kriis.

67. minutil viis Markus Poomi pealöök vähemuses Flora taas juhtima ning eduseisu hoiti lõpuvileni, kuigi üsna mängu lõpus tabas Ander-Joosep Kose karistusala joonelt teele saadetud löök latti. 85. minutil sai punase kaardi ka Mahamud Abdul Karimu ja nii lõpetasid mõlemad meeskonnad kümnekesi.

FC Kuressaare päästis Andero Kivi 85. minuti väravaga Paide Linnameeskonna vastu 1:1 viigi, külalismeeskonna oli 53. minutil juhtima viinud Bubacarr Trawally. Narva Trans teenis Kadrioru staadionil 3:1 võidu Tallinna Kalevi üle, Michael Chibuikem Udebuluzori 12. minuti väravale vastasid 43. minutil German Šlein, 69. minutil Mark Maksimkin ja lisaminutitel Ahmad Gero.

Flora võit tähendab, et meeskond läheb koondisepausile liidrina. Pühapäeval võib samuti 69 punkti peale tõusta Tartu Tammekat võõrustav tiitlikaitsja FCI Levadia.