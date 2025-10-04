X!

Pool tundi vähemuses mänginud Flora säilitas koondisepausiks esikoha

Premium liiga
Jalgpalli Premium liiga: Tallinna FC Flora - Tallinna FCI Levadia.
Jalgpalli Premium liiga: Tallinna FC Flora - Tallinna FCI Levadia. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Premium liiga

Jalgpalli Premium liiga 31. voorus teenis FC Flora Laagri kunstmurustaadionil Harju JK Laagri üle 2:1 võidu.

Pooletunnise mängu järel tegi Andreas Kaevats karistusalas Rauno Sappinenile vea ning järgnenud penalti realiseeris Erko Jonne Tõugjas.

Flora eduseis kestis teise poolaja üheksanda minutini, kui sisuliselt minutiga kaks kollast kaarti saanud Sander Tovstik väljakult ära saadeti ning teise, karistusalas Andres Järve vastu tehtud vea eest antud penalti saatis võrku Kristjan Kriis.

67. minutil viis Markus Poomi pealöök vähemuses Flora taas juhtima ning eduseisu hoiti lõpuvileni, kuigi üsna mängu lõpus tabas Ander-Joosep Kose karistusala joonelt teele saadetud löök latti. 85. minutil sai punase kaardi ka Mahamud Abdul Karimu ja nii lõpetasid mõlemad meeskonnad kümnekesi.

FC Kuressaare päästis Andero Kivi 85. minuti väravaga Paide Linnameeskonna vastu 1:1 viigi, külalismeeskonna oli 53. minutil juhtima viinud Bubacarr Trawally. Narva Trans teenis Kadrioru staadionil 3:1 võidu Tallinna Kalevi üle, Michael Chibuikem Udebuluzori 12. minuti väravale vastasid 43. minutil German Šlein, 69. minutil Mark Maksimkin ja lisaminutitel Ahmad Gero.

Flora võit tähendab, et meeskond läheb koondisepausile liidrina. Pühapäeval võib samuti 69 punkti peale tõusta Tartu Tammekat võõrustav tiitlikaitsja FCI Levadia.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

premium liiga uudised

21:14

Pool tundi vähemuses mänginud Flora säilitas koondisepausiks esikoha

28.09

Kalju alistas Flora ja avas tiitliheitluses taas Levadiale ukse

28.09

Andrejev: eile vaatasime Madridi derbit, täna tegime oma derbis hooaja parima mängu

28.09

VIDEO | Sünnipäevalaps Musolitini iluväravad aitasid Kaljul Florat võita

27.09

Paide Linnameeskond pidas Narvas lõpuni vastu, Vaprus alistas Harju Laagri

27.09

Kuressaare tõusis Tammekast ette

24.09

Vassiljev: oli oodata, et Levadia tuleb teisel poolajal täisjõuga

24.09

VIDEO | Levadia tuli Flora vastu välja kaheväravalisest kaotusseisust

24.09

Flora lagunes ja lubas Levadia kolme punkti kaugusele

24.09

Äsja esimese koondisekutse teeninud Eerme peab operatsioonilauale heitma

premium liiga väravad

sport.err.ee uudised

22:55

Soomer pani edukale hooajale vinge punkti: nagu oleks WRC2 autoga poodiumil

22:30

Lõunakeskuse uisuareen läbis värskenduskuuri: astusime vanast ajast uude

22:10

ETV spordisaade, 4. oktoober

21:52

Ränkel: patt on kogu distantsi vedanud mehele pähe teha, aga sport käib koha peale

21:14

Pool tundi vähemuses mänginud Flora säilitas koondisepausiks esikoha

20:27

U-17 jalgpallikoondis kaotas valiksarjas südika partii järel Ukrainale

19:59

Eelviimaselt kohalt alustanud Arand tõusis Shanghai GP-l neljandaks

19:42

TalTechi jaoks algas Eesti-Läti liiga hooaeg kaotusega Valmierale

19:15

Tartu alistas võrkpalli Balti liigas põnevusmängu järel Pärnu

19:00

Saksamaale siirduv Nõmm tulevikust koondises: paneme pead tööle ja mõtleme

18:34

Hein hoidis Metsata St. Pauli nullil ja Werder sai esimese koduvõidu Uuendatud

18:13

Singapuri GP kvalifikatsiooni nobedaim oli Russell

17:46

Noorte käsipallikoondis võttis Balti mere turniiril esimesed punktid

17:28

Brett Nõmm lahkub Kalev/Cramost Saksamaa kõrgliigasse

16:51

Minister kinnitas: alaliit tahtis Thiami teistele hoiatuseks karistada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo