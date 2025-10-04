Liikumiskuu üritustest võttis osa enam kui 200 000 inimest

Kõige populaarsem oli 28 paigas toimunud MTÜ Tallinnmeeting korraldatud heategevuslik laste teatejooks, millest võttis osa 13000 last. Täiskasvanute seas pälvis suurt tähelepanu FitSphere rakenduse kaudu toimunud sammuväljakutse "Liikumine on seltskond", kus oli üle 6000 osaleja.

Menukas oli ka Tallinn Bicycle Weeki korraldatud Tour d'ÖÖ, mis tõi autovabal päeval Tallinna tänavatele tuhandeid rattureid.

SA Liikumisharrastuse kompetentsikeskuse spordinädala koordinaatori Renna Nelise sõnul läks spordinädal igati korda ja üle Eesti toimus rekordarv üritusi. "Väga vahvad oli laupäeval, 27. septembril Tallinnas, Tartus ja Haapsalus toimunud BeActive perepäevad, kus muuhulgas sai testida ka oma kehalist võimekust NATO testi näol," rääkis ta. "Loodan, et kõik leidsid liikumiskuu ja spordinädala jooksul endale meelepärase liikumisviisi ja jätkavad sellega ka kampaaniaväliselt."

"Sel aastal keskendusime kogukondlikele liikumisettevõtmistele, mida üle Eesti juba harrastatakse ja tõime neid spordinädala ajal rohkem pilti – sörgid, rattaklubid, ühiselt sportivad tiimid ja meeskonnad – need on head eeskujud koostegemisest ja liikumisest," sõnas Nelis ning lisas, et järgmisel aastal soovitakse rohkem keskenduda tööandjatele, et ka ettevõtted tuleks spordinädala sündmustega senisest enam kaasa ja korraldaks ühiseid liikumisüritusi.

Spordinädal on osa Euroopa Komisjoni poolt ellu kutsutud üleeuroopalisest liikuma kutsuvast algatusest European Week of Sport, mida korraldatakse 2015. aastast aktiivse eluviisi propageerimiseks. Eestis toimus see 11. korda ning algatuse juhtmõte oli sel aastal "Liikumine on seltskond!".