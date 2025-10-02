Maailma parimad laskesuusatajad võistlevad Münchenis biatlonifestivalil

Võistlus peetakse 18. ja 19. oktoobril Müncheni olümpiapargis. Avapäeval on kõikidel soovijatel endal võimalik ala proovida ning seejärel võistlevad parasportlased ja noored. Teisel päeval võistleb maailma paremik supersprindis, kus esmalt on kavas kvalifikatsioonid ning seejärel finaalid, mida näeb otsepildis ETV-st ja ERR-i spordiportaalist.

Naiste seas tulevad Münchenisse eelmise hooaja MK-sarja üldarvestuse kümnest paremast koguni üheksa, eesotsas üldvõitja Franziska Preussiga. Sakslannadest võtavad osa ka Selina Grotian ja Janina Hettich-Walz, kes naaseb emaks saamise järel võistlustulle. Kevadel üldarvestuses napilt Preussile alla jäänud prantslanna Lou Jeanmonnot on samuti Münchenis võistlemas, taas naaseb võistlusradadele tunamullune MK-sarja üldvõitja Lisa Vittozzi, kes pidi vigastuse tõttu eelmise hooaja vahele jätma.

"Kindlasti on seal suurepärane võistelda. München on Ruhpoldingile lähim suurlinn ja olümpiapark on väga eriline võistluspaik. Loodetavasti on ka ilm ilus ja fänne tuleb palju," ütles Preuss IBU pressiteate vahendusel. "Loodetavasti saab laskesuusatamine uusi fänne, kes meile ka talvel kaasa elavad."

Meeste seas on teiste seas võistlemas tugevad norralased ja prantslased, eesotsas valitseva MK-sarja üldvõitja Sturla Holm Lägreidiga. Kodupubliku ees võistlevad Philipp Nawrath ja Justus Strelow, pjedestaalikohtade eest loodavad võidelda ka itaallane Tommaso Giacomel ja USA-d esindav Campbell Wright.

Eesti peaks esialgse info kohaselt saama võistlustulle saata neli sportlast.

Mis on supersprint?

Kvalifikatsioon koosneb neljast eelsõidust, igas sõidus on stardis 15 sportlast, kes stardivad samaaegselt. Läbitakse kolm 1,8-kilomeetrist ringi, mille käigus käiakse kahel korral lasketiirus – esmalt lastakse lamades ja seejärel püsti. Varupadruneid ei kasutada, möödalasu korral tuleb läbida umbes 60-meetrine trahviring.

Iga eelsõidu kolm paremat pääsevad finaali, lisaks pääsevad kolm sportlast edasi aegadega. See tähendab, et finaalis võistleb 15 sportlast.

Finaalis läbitakse viis 1,8-kilomeetrist ringi ja käiakse neljal korral lasketiirus – kahel esimesel korral lastakse lamades ning seejärel on kaks püstitiiru. Sarnaselt eelsõitudele tuleb ka finaalis eksimuse korral minna trahviringile.