Bohemians sai Tšehhi kõrgliigas Sinjavski väravasöödu toel võidu

Vlasi Sinjavski.
Vlasi Sinjavski. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Vlasi Sinjavski ja Bohemians alistasid Tšehhi kõrgliigas Praha Dukla 2:0. Avaväravale jagas resultatiivse söödu Eesti koondislane.

Avavärav sündis 26. minutil, mil Sinjavski jagatud söödu realiseeris väravaks Ales Cermak. Edu suurendati 68. minutil. Resultatiivse söödu jaganud Sinjavski kuulus algrivistusse ning tegi kaasa terve kohtumise. Bohemians paikneb kaheksandal tabelireal, ent neljandast kohast lahutab neid vaid kolm punkti, vahendab Soccernet.ee.

Kreeka tugevuselt teises liigas alistas Ioan Yakovlevi koduklubi Panionios Ateena Kallithea 1:0. Kohtumise ainus värav sündis 15. minutil ja eestlane kuulus algrivistusse, lahkudes väljakult 90. minutil. Panionios hoiab Kreeka esiliigas kahe vooru järel teist kohta, olles hooaja avakohtumises leppinud viiki.

Toimetaja: Maarja Värv

