Levadia kaotas Kaljule ja tiitel kipub minema libisema

Pärast väravateta avapoolaega avati skoor 59. minutil, kui Kristjan Kask viis Kalju juhtima, aga vaid viis minutit hiljem seadis Joao Pedro tabloole taas viiginumbrid.

72. minutil ägestusid mõlema meeskonna treeneritepingid, peatreenerid Curro Torres ja Nikita Andrejev pääsesid kollaste, aga Levadia abitreener Jose Vicente Soto Navarro saadeti punasega minema.

Mõni aeg hiljem teenis Kalju penalti, mille Nikita Ivanov ka 78. minutil realiseeris.

Tulemus tähendab, et 28 mängu järel on Floral 66 ja Levadial 60 punkti ehk Flora on jõudnud peakonkurendist kahe võidu kaugusele. Aga juba algaval nädalal seisab neil ees omavaheline kohtumine.

Enne mängu

Tabeli eesotsas paiknevad Kalju ja Levadia kohtuvad sel hooajal kolmandat korda – märtsis ja juunis teenis Levadia vastavalt 2:1 ja 3:1 võidu, Kalju jäi maikuus Nõmme mändide vahel peale 2:0.

Nädala keskel Florale kaotanud ja sellega liigatabelis esikoha loovutanud Levadial enam eksimisruumi ei ole.

"Nüüd on viimane aeg halb seeria maha pesta ja naasta võitude reele. Kiirelt saabuv mäng Kaljuga annab selleks hea võimaluse. Teeme vigade paranduse ning võitleme väljakul iga punkti eest. Kui sellega hakkama saame, siis olen kindel, et suudame oma eesmärgid täita," rääkis Levadia väravavaht Karl Andre Vallner kohtumise eel.

Liigatabelis neljandal real asuv Kalju on oma lähimast konkurendist Paide Linnameeskonnast kuue punkti kaugusel, kuid võrreldes paidekatega on nõmmekatel kaks mängu vähem peetud.

"Ma arvan, et ei ole vaja öelda, kui tähtis mäng meid ees ootab. Kõik mängijad saavad sellest aru ja on valmis andma endast kõik, et saavutada võit," sõnas Kalju keskkaitsja Maksim Podholjuzin.

Avavile kõlab Hiiu kunstmurustaadionil kell 14.30.