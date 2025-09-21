X!

Levadia kaotas Kaljule ja tiitel kipub minema libisema

Premium liiga
{{1758442800000 | amCalendar}}
Tallinna FCI Levadia
Tallinna FCI Levadia Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Premium liiga

Tallinna FCI Levadia kaotas jalgpalli Premium liiga 29. vooru kohtumises võõrsil Nõmme Kaljule 1:2 ja lasi Tallinna FC Flora sellega turniiritabelis veel kaugemale.

Pärast väravateta avapoolaega avati skoor 59. minutil, kui Kristjan Kask viis Kalju juhtima, aga vaid viis minutit hiljem seadis Joao Pedro tabloole taas viiginumbrid.

72. minutil ägestusid mõlema meeskonna treeneritepingid, peatreenerid Curro Torres ja Nikita Andrejev pääsesid kollaste, aga Levadia abitreener Jose Vicente Soto Navarro saadeti punasega minema.

Mõni aeg hiljem teenis Kalju penalti, mille Nikita Ivanov ka 78. minutil realiseeris.

Tulemus tähendab, et 28 mängu järel on Floral 66 ja Levadial 60 punkti ehk Flora on jõudnud peakonkurendist kahe võidu kaugusele. Aga juba algaval nädalal seisab neil ees omavaheline kohtumine.

Enne mängu

Tabeli eesotsas paiknevad Kalju ja Levadia kohtuvad sel hooajal kolmandat korda – märtsis ja juunis teenis Levadia vastavalt 2:1 ja 3:1 võidu, Kalju jäi maikuus Nõmme mändide vahel peale 2:0.

Nädala keskel Florale kaotanud ja sellega liigatabelis esikoha loovutanud Levadial enam eksimisruumi ei ole.

"Nüüd on viimane aeg halb seeria maha pesta ja naasta võitude reele. Kiirelt saabuv mäng Kaljuga annab selleks hea võimaluse. Teeme vigade paranduse ning võitleme väljakul iga punkti eest. Kui sellega hakkama saame, siis olen kindel, et suudame oma eesmärgid täita," rääkis Levadia väravavaht Karl Andre Vallner kohtumise eel.

Liigatabelis neljandal real asuv Kalju on oma lähimast konkurendist Paide Linnameeskonnast kuue punkti kaugusel, kuid võrreldes paidekatega on nõmmekatel kaks mängu vähem peetud.

"Ma arvan, et ei ole vaja öelda, kui tähtis mäng meid ees ootab. Kõik mängijad saavad sellest aru ja on valmis andma endast kõik, et saavutada võit," sõnas Kalju keskkaitsja Maksim Podholjuzin.

Avavile kõlab Hiiu kunstmurustaadionil kell 14.30.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

premium liiga uudised

16:41

Levadia kaotas Kaljule ja tiitel kipub minema libisema Uuendatud

20.09

Flora võitis Sappineni hilisest väravast Tammekat

17.09

Kiirelt juhtima asunud Flora sai Levadiast jagu

17.09

Tõugjas: Vallner läks natuke penaltipunkti katki tegema, aga valelt poolt

17.09

VIDEO | Kuraksini väravad panid aluse Flora võidule

16.09

16-aastane Paalberg säras kübaratrikiga ja Vaprus naasis võidusoonele

15.09

Jürgen Henn: Eesti liiga on läinud ühtlasemaks, aga paljud liigad liiguvad eest ära

14.09

Harju Laagri üllatas Narvas Transi, Kuressaare alistas kodus Kalevi

14.09

Rommi Siht: peame meeskonnana neid võite võtma hakkama

14.09

VIDEO | Nii Paide kui Kalju lõid ühe värava

premium liiga väravad

sport.err.ee uudised

17:12

Pihela jäi kõrgushüppe finaalis tulemuseta, meeste kettaheite võitis Stahl Uuendatud

16:41

Levadia kaotas Kaljule ja tiitel kipub minema libisema Uuendatud

16:15

Verstappenile teine võit järjest, Piastri võistlus lõppes kiirelt

14:59

Põnev jooks tõi kümnevõistluse MM-tiitli Neugebauerile, Erm viies Uuendatud

14:54

Hocker lunastas end 5000 meetri jooksu kuldmedaliga

14:24

Pihela: tõesti lootsin, et täna läheb paremini

13:49

Palumets aitas eestlaste duellis väravasööduga oma koduklubi võidule

13:15

Berliinis sündis maratonijooksu maailma hooaja tippmark

12:29

Kaldvee ja Lill jõudsid kodusel MK-etapil poolfinaali

11:59

Toijala Euroopa klubidega mängimisest: füüsilisuses kaotame päris palju

10:56

Naiste hokiliigas võidutsesid Everest ja Säde

10:29

Mäeuibo sõitis end mäestlaskumise MK-etapil esikümnesse

09:53

Liverpool jätkas võidukalt, Man Utd alistas kahe punase kaardiga mängus Chelsea

08:55

Sander Raieste sai Murcia särgis käe valgeks

08:32

Heiko Rannula: treenerina tahaks juba täiuslikku mängupilti näha

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo