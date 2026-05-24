Levadia jäi kiirelt kaotusseisu, kuid vastas kuue väravaga

Kodumeeskond asus mängu juhtima juba 3. minutil, kui sihile jõudis Mark Anders Lepik, aga järgmise kümne minutiga viisid Levadia 3:1 ette Bubacarr Tambedou ja Mihkel Ainsalu tabamused ning Matthias Limbergi omavärav.

Avapoolaja lõpus kasvatas vahe kolmeväravaliseks Wendell, kes kostitas Vaprust oma teise väravaga 64. minutil. Lõpptulemuse vormistas minut enne normaalaja lõppu Joao Pedro.

Tabeliliider Levadia ei ole sel hooajal veel kordagi kaotanud, olles kogunud 33 punkti. Vaprus asub liigatabelis 16 punktiga seitsmendal real.

Tabeliseis: 1. Levadia 33 punkti (13 mängust), 2. Kalju 28 p (13), 3. Flora 24 p (12), 4. Paide 20 p (13), 5. Harju 16 p (13), 6. Tammeka 16 p (12), 7. Vaprus 16 p (13), 8. United 13 p (13), 9. Kuressaare 12 p (13), 10. Trans 9 p (13).