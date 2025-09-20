X!

Flora võitis Sappineni hilisest väravast Tammekat

Premium liiga
Rauno Sappinen
Rauno Sappinen Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Premium liiga

Jalgpalli Premium liigas teenis laupäeval liidermeeskond Tallinna Flora 2:1 võidu Tartu Tammeka üle.

Nikita Mihhailovi kauglöök viis Flora 24. minutil juhtima, aga teise poolaja keskel viigistas seisu Laurits Õunpuu. Kohtumine näis seejärel siirdumas viigisadamasse, kuid normaalaja viimasel minutil kerkis kodumeeskonna kangelaseks Rauno Sappinen, kes suunas nurgalöögist tulnud palli peaga Tammeka mängija rikošetist väravasse.

Harju Laagri lõi koduväljakul Paide Linnameeskonnale kolm vastuseta jäänud väravat, jala said valgeks Kristjan Kriis, Nourdine Camara ja Ramol Sillamaa. FC Kuressaare ja Narva Transi vaheline kohtumine lõppes väravateta viigiga.

Flora on praeguseks kogunud 66 punkti ning edestab ühe mängu vähem pidanud Levadiat kuue punktiga. Levadia kohtub pühapäeval võõral murul Nõmme Kaljuga, otseülekanne sellest mängust algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 14.20.

Tabeliseis: 1. Flora 66 punkti (28 mängust), 2. Levadia 60 p (27), 3. Paide 55 p (29), 4. Kalju 49 p (27), 5. Trans 47 p (29), 6. Vaprus 42 p (28), 7. Laagri 28 p (28), 8. Tammeka 23 p (29), 9. Kuressaare 21 p (29), 10. Kalev 14 p (28).

Toimetaja: Henrik Laever

