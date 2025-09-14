Rommi Siht: peame meeskonnana neid võite võtma hakkama

Paide alustas kodupubliku ees hästi, kui avas 23. minutil seisu, aga teisel poolajal õnnestus Kaljul viigistada. Paide jäi veel üleminutitel Sten Reinkorti punase kaardi järel vähemusse, aga enam väravalisa ei sündinud ja kohtumine lõppes üks-üks viigiga.

"Ma arvan, et see on aus tulemus. Paidel oli võimalusi, meil oli võimalusi," sõnas Nõmme Kalju peatreener Nikita Andrejev pärast mängu ERR-ile. "Nad mängisid esimesel poolajal paremini, aga me suutsime teisel poolajal oma energiaga vastata. Olime agressiivsemad ja lõime värava, aga sellistes mängudes võib vahe olla üks sööt, üks löök. Tänases mängus on üks punkt normaalne tulemus."

Tallinna FC Flora ja Tallinna FCI Levadia jätkavad liigatabeli tipus ning mõlemad on kogunud 60 punkti, kolmanda koha heitluses jätkab Paide 52 punktiga eespool, aga 48 punkti kogunud Kaljul on veel üks mäng varuks. "Kindlasti võitleme esikolmiku nimel, see on meie eesmärk. Meil on selleks kõik olemas. September tuleb karm kuu, aga seal on võimalusi tabelis tõusta," lisas Andrejev.

Mängu parimaks valiti Kalju eest viigivärava löönud Rommi Siht. Ta on tänavu Premium liigas kogunud üheksa väravat ja kolm väravasöötu, aga 19-aastane mängumees eelistab meeskondlikke saavutusi. "On palju asju, mida saaks paremini teha. Me peame meeskonnana hakkama võite võtma," ütles Siht.

"See, et ma individuaalselt löön väravaid, see on üks asi. Aga me peame võitlema [kõrgemate] kohtade peale ja peame hakkama võitma," lisas ta.

Kalju vaatab pärast 27. mänguvooru esikolmikule väljastpoolt sisse, aga Siht ütles, et tulevad mängud on iga jalgpalluri unistus. "Kõik mängud esikolmikuga on väga tähtsad. See on hea mõõdupuu, kus me oleme hetkel. Tahame kõiki võita ja peame näitama head mängu," sõnas ta.

Paide peatreener Vladimir Vassiljevi sõnul vääris tema meeskond kolme silma, aga mängiti ka vigase koosseisuga. "Hästi kontrollisime, valmistusime hästi. Meil olid mõned probleemid koosseisuga, keskkaitsjatest oli täna ainult Victor Hugo väljakul. Pidime veidi eksperimenteerima, aga eksperiment õnnestus ja mängisime väga soliidselt," ütles ta.

"Kindlasti kolme punktiga oleks siit parem olnud edasi minna. Oleks vahe suurem ja turvalisem tunne [esikolmikus] olla. Tahtsime veel püüda ja olla konkurentsis ja nüüd liidritel on omavahelised mängud, me üritame vaikselt punkte koguda ja siis vaatame, kus lõpuks oleme," lisas Vassiljev.

Poolajapausil vahetas Vassiljev välja dünaamilise Martin Miller ning peatreener selgitas, et koondislast häiris seljavigastus.