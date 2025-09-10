Täringujalgpalli Eesti meister selgub novembri alguses

Täringujalgpall on tempokas lauamäng, mis imiteerib peaaegu kõiki jalgpallimängu elemente – pealelööke, söötmist, nurgalööke, triblingut läbi kaitseliini, suluseisu, penalteid, kaarte ja isegi kohtuniku eksimusi. Eriliseks teeb mängu see, et ka täring ise on ümmargune nagu jalgpall ning pealelöögid ja värava kaitsmine sõltuvad lisaks õnnele ka mängija oskusest vastase lööke aimata.

Seniste meistrivõistluste jooksul on selgunud 16 erinevat võitjat. Mullu tegi ajalugu Meelis Kalda, kellest sai esimene kahe meistritiitliga mängija. Siiski ei ole seni keegi suutnud tiitlit järjestikustel aastatel kaitsta.

Täringujalgpalli meistrivõistlustel on aastate jooksul osalenud mitmed tuntud Eesti jalgpallurid, nende seas Joel Lindpere, Konstantin Vassiljev, Mark Anders Lepik, Markus Poom, Kristian Marmor ja Marek Kaljumäe, kellest viimased kolm on tõstnud pea kohale ka meistrikarika.

Tänavused täringujalgpalli meistrivõistlused toimuvad teisipäeval, 4. novembril A. Le Coq Arenal Eesti Jalgpalli Liidu 1. korruse koolitusklassis. Üritus algab kell 18.

Võistlustel osalemine on kõigile tasuta ning end saab osalejana registreerida siin. Registreerimise tähtaeg on 2. november kell 14, alagruppide koosseisud avalikustatakse täringujalgpalli koduleheküljel päev hiljem.