Eesti laskesuusataja Kaasik: mul on jalas luumurru-eelne seisund

"Mul on jalas luumurru-eelne seisund," lausus Kaasik ERR-ile. "Seal on toimunud luus muutused ja peame neljaks nädalaks koormuse üsna väikseks tõmbama. Mingisugust treeningut saan teha, aga veel ei tea, millist. Peame olema ettevaatlikud, et see ei läheks üle luumurruks."

Seega on teatenaiskonna kokkupanekul mitu küsimärki. Peatreener Haavard Bogetveit on hetkel siiski optimistlik. "Praegu peame tegema tarku otsuseid, mis aitaksid neil paremini hooajaks valmistuda," lausus ta.

"Et nad saaksid oma tervise korda ja rajale tagasi. Ma ei ole veel mures. Meil on veel aega, et nad saaksid teha palju häid trenne ja meil on aega, et valmistuda hooajaks."

TT Tiimi koosseisus jätkaval Susan Külmal olid eelmisel hooajal Anterselva etapil kõrgusetaluvugusega seotud tervisemured, mistõttu otsustati sel suvel mäestikutreeningute päevi suurendada.

"Ma olin jaanipäevast kuus nädalat kõrges mäestikus," ütles ta. "Kahe laagri vahepeal koju ei tulnud, olin seal, et saada lihtsalt mägedepäevi rohkem. Eks ikka igalt poolt paned juurde: intensiivsust, tunde ja laskmist kõvasti. Ega siin väga palju midagi muuta ei ole."

Kõik Otepääl võistelnud meeste koondise liikmed harjutavad koondise juures ja uue peatreeneriga ollakse seni igati rahul. Jakob Kulbin toob välja just sõidus toimunud arengu.

"Ma arvan, et sõidu osa peal olema saanud tehnikaga väga palju tööd teha," rõõmustas ta. "See on kindlasti paremaks läinud. Sõidu üldine tase on siiani treeningute põhjal läinud sujuvalt päris palju paremaks võrreldes maikuuga. Laskmises olen eriti lamades proovinud palju tööd teha."