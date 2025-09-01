X!

LÕBUS VIDEO | Jefimovast sai päevaks iluuisutaja, Petrõkinast ujuja

Iluuisutamine
Foto: Kuvatõmmis
Iluuisutamine

ETV saade "Ringvaade" lasi Euroopa meistritel Niina Petrõkinal ja Eneli Jefimoval end proovile panna üksteise spordialadel.

"Ma olen väga suur iluuisutamise fänn, käisin EM-i vaatamas. Kahjuks ma ei saanud Niina vabakava vaadata, sest olen trennis," rääkis Jefimova lõbusas videoloos. Petrõkina käis enda sõnul basseinis ujumistreeningul viimati poolteist aastat tagasi.

Vaata vahvast videost, kuidas Jefimoval uisutamine ning Petrõkinal ujumine välja tuli!

Toimetaja: ERR Sport

