Team Eesti U-16 võitis nelja rahvuse turniiri
Eesti U-16 hokikoondis lõpetas nelja rahvuse turniiri võidukalt, alistades viimases kohtumises Suurbritannia 7:1 ning kindlustades endale turniirivõidu.
Eestlaste poolel olid täpsed Daniel Mango, Roman Mõstkovski, Ilja Rusmanov kahel korral, Ivan Mišin, Konstantin Kossenkov ja Ralf Rooteman. Eesti väravat kaitses suurepäraselt Makar Štšemeljov, kes tõrjus kokku 17 vastaste pealeviset.
Turniiri kokkuvõttes kogus Eesti seitse punkti, millega lõpetati esikohal. Teise koha sai Ungari viie punktiga, kolmandaks tuli HS Riga kolme punktiga ja neljandaks Suurbritannia, kellel oli samuti kolm punkti.
Turniiri parimaks mängijaks valiti Eesti väravavaht Makar Štšemeljov.
Toimetaja: Elisabeth Siivelt