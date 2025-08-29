X!

Mourinho ja Solskjaer saadeti kohvreid pakkima

Jalgpall
Ole Gunnar Solskjaer ja Jose Mourinho.
Ole Gunnar Solskjaer ja Jose Mourinho. Autor/allikas: SCANPIX/PA Wire/PA Images
Jalgpall

Tuntud jalgpallitreenerid Jose Mourinho ja Ole Gunnar Solskjaer olid sunnitud ebaõnnestunud euromängude järel senistelt ametikohtadelt lahkuma.

Mullu Istanbuli Fenerbahce peatreeneriks nimetatud Mourinho pidas ametis vastu vaid 14 kuud. Legendaarsele juhendajale sai saatuslikuks Meistrite liiga viimane eelring, kus Fenerbahce jäi kahe mängu kokkuvõttes 0:1 alla Lissaboni Benficale. Türgi suurklubi peab nüüd euroteekonda jätkama Euroopa liiga põhiturniiril.

Mourinho toodi Fenerbahcesse eesmärgiga võita klubile esimene Türgi meistritiitel pärast 2014. aastat, kuid eelmisel hooajal jäädi tiitlivõitjaks tulnud Galatasarayle alla 11 punktiga ja saavutati teine koht.

Fenerbahce koduliiga rivaal Besiktas vabastas Ole Gunnar Solskjaeri ametist pärast Konverentsiliigast väljalangemist, kui koondtulemusega 1:2 kaotati šveitslaste Lausanne'ile. Solskjaer asus Besiktase etteotsa jaanuaris, kuid jõudis meeskonda juhendada lõpuks vaid 29 kohtumises.

Toimetaja: Henrik Laever

Mourinho ja Solskjaer saadeti kohvreid pakkima

