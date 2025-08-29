Mourinho ja Solskjaer saadeti kohvreid pakkima

Fenerbahce koduliiga rivaal Besiktas vabastas Ole Gunnar Solskjaeri ametist pärast Konverentsiliigast väljalangemist, kui koondtulemusega 1:2 kaotati šveitslaste Lausanne'ile. Solskjaer asus Besiktase etteotsa jaanuaris, kuid jõudis meeskonda juhendada lõpuks vaid 29 kohtumises.

Mourinho toodi Fenerbahcesse eesmärgiga võita klubile esimene Türgi meistritiitel pärast 2014. aastat, kuid eelmisel hooajal jäädi tiitlivõitjaks tulnud Galatasarayle alla 11 punktiga ja saavutati teine koht.

Tuntud jalgpallitreenerid Jose Mourinho ja Ole Gunnar Solskjaer olid sunnitud ebaõnnestunud euromängude järel senistelt ametikohtadelt lahkuma.

