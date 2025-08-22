X!

Viimsi täienes Taanist naasnud koondislasega

Jalgpall
Liisa Merisalu
Liisa Merisalu Autor/allikas: Kuvatõmmis
Jalgpall

47 korral Eesti naiste jalgpallikoondist esindanud ääreründaja Liisa Merisalu lõi käed meistriliigas palliva Viimsi JK naiskonnaga.

23-aastane Merisalu lahkus hiljuti Taani esiliigaklubist Thisted, kus ta kerkis põhimängijaks ja lõi 21 mänguga neli väravat. Kuigi Thisted lõpetas põhihooaja teisel kohal, ei suudetud üleminekuturniiril kõrgliigasse tõusta, vahendab Soccernet.ee.

Suure osa oma karjäärist Soomes mänginud Merisalu naasis Eestisse 2023. aastal, kus kandis poolteist hooaega Tartu JK Tammeka särki, aidates klubil võita ajaloo esimese meistrivõistluste pronksmedali ja jõuda karikafinaali.

"Nüüd on aeg vastu võtta uued väljakutsed ja astuda järgmine samm edasi," kirjutas rahvuskoondise eest kolmel korral täpne olnud Merisalu Thistedist lahkumise järel sotsiaalmeedias. Järgmine samm on nüüdsest teada, sest Taanis kogemusi hankinud koondislane on Eesti Jalgpalli Liidu kodulehel registreeritud Viimsi JK ridadesse.

15 vooru järel hoiab Viimsi naiste meistriliigas 25 silmaga kolmandat kohta.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Maarja Värv

Läti korvpallikoondise oluline lüli jääb EM-ilt eemale

