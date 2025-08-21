Flora lõi karikamängus Tartu klubile 14 väravat

Enam kui 400 pealtvaataja ees toimunud mängus viis Deivid Andreas oma debüütväravaga Flora III liiga klubi vastu juhtima juba avaminutil, avapoolajal tegid veel skoori Mark Anders Lepik, Gregor Rõivassepp, Nikita Kalmõkov ja kahe väravaga Andero Kaares.

Teisel poolajal lõid kaks väravat Maksim Kalimullin ja Danil Kuraksin, oma teise tabamuse sai kirja Lepik ning ühe värava lisasid Nikita Mihhailov ja Sander Alamaa. Viis minutit enne mängu lõppu vormistas oma kübaratriki 16-aastane Kaares.

FC Nõmme United oli Raasikul sealsest FC Jokerist üle 4:1, kaks väravat lõi Artjom Truuväärt ning Lars Sander Ossep ja Egert Õunapuu lisasid ühe tabamuse. FC Elva sai Tallinna FC Smsraha üle 3:2 võidu, Martin Thomsoni kahele väravale lisas 87. minutil otsustavaks saanud tabamuse Kristo Põldsaar.