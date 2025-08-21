X!

Flora lõi karikamängus Tartu klubile 14 väravat

Jalgpall
Tallinna FC Flora
Tallinna FC Flora Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR
Jalgpall

Eesti jalgpalli karikavõistlustel teenis FC Flora taasiseseisvumispäeval 1/16-finaalis kindla võidu, kui alistas A. Le Coq Arenal Team Helmi 14:0.

Enam kui 400 pealtvaataja ees toimunud mängus viis Deivid Andreas oma debüütväravaga Flora III liiga klubi vastu juhtima juba avaminutil, avapoolajal tegid veel skoori Mark Anders Lepik, Gregor Rõivassepp, Nikita Kalmõkov ja kahe väravaga Andero Kaares.

Teisel poolajal lõid kaks väravat Maksim Kalimullin ja Danil Kuraksin, oma teise tabamuse sai kirja Lepik ning ühe värava lisasid Nikita Mihhailov ja Sander Alamaa. Viis minutit enne mängu lõppu vormistas oma kübaratriki 16-aastane Kaares.

FC Nõmme United oli Raasikul sealsest FC Jokerist üle 4:1, kaks väravat lõi Artjom Truuväärt ning Lars Sander Ossep ja Egert Õunapuu lisasid ühe tabamuse. FC Elva sai Tallinna FC Smsraha üle 3:2 võidu, Martin Thomsoni kahele väravale lisas 87. minutil otsustavaks saanud tabamuse Kristo Põldsaar.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

naiste em-i järelvaatamine

premium liiga

jalgpalliuudised

09:58

Väikestel karikavõistlustel kroonitakse võitjaks Hiiumaa või Paide meeskond

08:15

Flora lõi karikamängus Tartu klubile 14 väravat

20.08

Naiste jalgpallikoondise ründaja koduklubi pääses Soomes karikafinaali

20.08

FC Flora naiskond kaotas esimest korda sel hooajal punkte

20.08

Brasiilia väravavaht sai ületamatuks peetud rekordi oma nimele

20.08

Tohver vilistab Sheini koduklubi euromängu

20.08

Tammeka osutas kõvemat vastupanu kui Ararat, aga Saku teenis taas võidulisa

20.08

Noormeeste U-16 koondis võitis Saksimaad

20.08

Real sai liigahooaja avamängus napi võidu

19.08

Endine Norra tippjalgpallur: usutakse, et tüdrukud mängivad ainult enda lõbuks

sport.err.ee uudised

10:33

Pidurdamatu Bueckers püstitas WNBA uustulnukate punktirekordi

09:58

Väikestel karikavõistlustel kroonitakse võitjaks Hiiumaa või Paide meeskond

09:24

Läti korvpallikoondise oluline lüli jääb EM-ilt eemale

08:59

Tiitlikaitsjad alistasid vastuolulise turniiri finaalis Swiateki ja Ruudi

08:15

Flora lõi karikamängus Tartu klubile 14 väravat

20.08

Hodgkinson ja Seville näitasid vihmastes oludes suurepärast kiirust

20.08

Giannis näitas Läti vastu taset, Türgi alistas Leedu

20.08

Vigastusest taastuv Vaaks: 20 protsenti on veel minna

20.08

Mihhail Selevko valmistas Californias uue vabakava: näitan kosmilist jõudu Uuendatud

20.08

ETV spordisaade, 20. august

20.08

Eesti korvpallikoondis teenis Stockholmis pingelise võidu

20.08

Naiste jalgpallikoondise ründaja koduklubi pääses Soomes karikafinaali

20.08

Talviku pühendas võidu Jürimale: ta pilve peal naeratab ja lehvitab

20.08

FC Flora naiskond kaotas esimest korda sel hooajal punkte

20.08

Eesti läheb iluuisutamise tiitlivõistlustele ajalooliselt suure koosseisuga

20.08

Swiatek ja Ruud marssisid USA lahtistel poolfinaali

20.08

Brasiilia väravavaht sai ületamatuks peetud rekordi oma nimele

20.08

Latsepov kindlustas koha Tokyo MM-i maratonil

20.08

Tohver vilistab Sheini koduklubi euromängu

20.08

Rosenthal pidi põlveuuringu tõttu Rootsi mängu vahele jätma

loetumad

20.08

Kreeka teivashüppaja teenis esimese Teemantliiga etapivõidu

20.08

Eesti korvpallikoondis teenis Stockholmis pingelise võidu

19.08

Korvpalliliidu esindaja Kotsari uuringust: selline asjade käik on natukene üllatav

20.08

Eesti läheb iluuisutamise tiitlivõistlustele ajalooliselt suure koosseisuga

20.08

Giannis näitas Läti vastu taset, Türgi alistas Leedu

20.08

Brasiilia väravavaht sai ületamatuks peetud rekordi oma nimele

20.08

Suri Eesti motosporti olulise panuse jätnud Tarvo Jürima

20.08

Sloveenia alistas Luka Doncici juhtimisel Suurbritannia

20.08

Selgus Tšiili ralli stardinimekiri

20.08

Rosenthal pidi põlveuuringu tõttu Rootsi mängu vahele jätma

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo