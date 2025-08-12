Kaotus EM-finaalis maksis Hispaania peatreenerile töökoha

2023. aasta septembris koondise peatreeneriks saanud Tome juhendamisel võitis Hispaania 37 mängust 28 väravate vahega 108:39, aga kaotas Pariisi olümpiamängude poolfinaalis Brasiiliale ja pronksimängus Saksamaale ning pidi eelmisel kuul EM-finaalis tunnistama Inglismaa paremust.

RFEF otsustas, et mullu Hispaania naiste Rahvuste liiga tiitlini tüürinud Tome lepingut ei pikendata ning ta lahkub praeguse lepingu lõppedes 31. augustil ametist. Tema mantlipärijaks saab seni Hispaania U-23 naiste koondist juhendanud 40-aastane Sonia Bermudez, kes lõi ise A-koondise eest 61 mänguga 34 väravat ning esindas mängijakarjääri jooksul nii Barcelonat kui Madridi Atleticot.

Tome oli aastatel 2018-23 Jorge Vilda abitreeneriks ning aitas koondise 2023. aastal esmakordselt maailmameistriks.