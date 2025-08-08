X!

Maailmamängudel esindab piljardis Eestit Denis Grabe

Snuuker ja piljard
Denis Grabe
Denis Grabe Autor/allikas: EPBF
Snuuker ja piljard

Eesti piljardimängija Denis Grabe osaleb 2025. aasta maailmamängudel, mis toimuvad 6.- 17. augustini Chengdus, Hiinas.

Grabe osaleb meeste 10-palli turniiril, kuhu on kutsutud maailma parimad piljardimängijad vastavalt Rahvusvahelise Piljardiliidu (WCBS) ja Maailmamängude korraldajate valikule.

Maailmamängud (The World Games) on rahvusvaheline mitteametlike olümpiaalade tippsündmus, mida korraldab Rahvusvaheline Maailmamängude Assotsiatsioon (IWGA) koostöös Rahvusvahelise Olümpiakomiteega. Piljard kuulub Maailmamängude ametlikku kavva alates 2001. aastast.

Denis Grabe on esimene Eesti piljardimängija, kes osaleb Maailmamängudel. See on märgiline saavutus nii tema sportlaskarjääris kui ka Eesti piljardispordi ajaloos. Grabe teenis kutse tänu oma tippsooritustele rahvusvahelistel võistlustel – sealhulgas kolmandale kohale 2024. aasta 10-palli maailmameistrivõistlustel.

Piljarditurniir Maailmamängudel toimub 10.-15. augustini ning koosneb meeste ja naiste 10-palli üksikmängudest. Mängude tulemusi ja otseülekandeid saab jälgida Maailmamängude ametlikel kanalitel.

Toimetaja: Elisabeth Siivelt

01.08

Naiskergejõustiklastelt hakatakse nõudma geenitesti

29.07

Ramo Kask: otsime igapidi partnereid-toetajaid juurde

16.07

Rauno Paltser: unistus oli näha kolme eestlast Rally1 auto roolis

16.07

Teder alustab karjääri esimest suurturniiri: ta tahab kõiki turniire võita

15.07

Uisuliidu peasekretär Šaraškini kohta: ta oli meie kõikide Anne!

