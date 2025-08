Häberli kaotas Šveitsis töökoha

Šveitsi jalgpalliklubi Servette FC teatas esmaspäeval, et loobus Eesti koondise endise peatreeneri Thomas Häberli teenetest.

Häberli sai Eesti koondise peatreeneriks 2021. aasta alguses, kuid pärast kolme ja poolt aastat otsustas Eesti Jalgpalli Liit kogenud šveitslase vallandada. Häberlil ei läinud kuigi kaua, et uus töökoht leida ning ta jätkas oma karjääri kodumaal Servette'i meeskonna juhendajana.

Servette tegi mullu suurepärase hooaja ning teenis Šveitsi kõrgliigas teise koha, kuid tänavust hooaega alustati kahe kindla kaotusega, lisaks jäädi Meistrite liiga teises eelringis alla Plzeni Viktoriale.

Kole seeria sai Häberlile saatuslikuks, sest Servette teatas esmaspäeval, et on otsustanud 51-aastase treeneri teenetest loobuda. "Klubi tänab Thomas Häberlit tema pühendumuse ja professionaalsuse eest. Kogu Servette'i meeskond soovib talle ülejäänud karjääriks edu," teatas klubi.

Häberlit asendavad Alexandre Alphonse ja Bojan Dimic.