TÄNA OTSE | Kas Harju alistab Kalevi ka kolmandat korda?

Täna kell 14.30 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet jalgpalli Premium liiga 20. vooru kohtumiselt Tallinna Kalev - Harju Laagri. Kommenteerivad Ivar Lepik ja Markus Jürgenson, stuudios on Kristjan Kallaste ja Marek Lemsalu.

Kalev ja Harju kohtuvad sel hooajal juba kolmandat korda ning esimesest kahest mängust on võidud kirjas Harjul. Märtsi alguses võttis Harju koduväljakul 2:0 võidu ja maikuus pandi võõrsil oma paremus maksma numbritega 3:1.

Samas tuleb tänasele mängule pisut parema hoo pealt Kalev, kes sai eelmises voorus 3:2 võidu Tartu Tammeka üle. Harju ei ole pärast Kalevi teistkordset alistamist kordagi võidurõõmu maitsnud.

"Eelmine mäng olime väga tublid ja saime üle pika aja vajalikud punktid kirja. Harju on innukas ja entusiastlik, kohati ka üsna ettearvamatu vastane. Usun, et hooaja teine pool toob igas mängus korralikud lahingud – olgu vastas siis tabeli tipp või põhi. Iga punkt loeb ja igas kohtumises on võimalus midagi kätte saada. Harju vastu ootame samuti tugevat andmist – eks näis, kas keegi suudab selle endale kallutada või tuleb hoopis viik," rääkis kohtumise eel Kalevi peatreener Alo Bärengrub.

"Plaan on olemas ja tiim on valmis. Tahame Kadriorust positiivse resultaadiga tagasi tulla," märkis Harju väravavahtide treener Sten-Marten Vahi.

Harju hoiab liigatabelis 15 punktiga kaheksandat kohta, Kalev vireleb 10 punktiga tabeli põhjas ehk 10. kohal.