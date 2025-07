Man City ja Inter langesid klubide MM-il üllatuslikult auti

Kaks aastat tagasi klubide MM-il triumfeerinud Man City pidi lisaajale läinud mängus tunnistama Saudi Araabia klubi Al-Hilali 4:3 paremust.

Kalidou Koulibaly viis Al-Hilali lisaaja 4. minutil esmakordselt juhtima, kuid kümme minutit hiljem viigistas seisu Phil Foden. Otsustav tabamus sündis 112. minutil, kui brasiillasest ründaja Marcos Leonardo lõi enda teise värava ja vormistas lõppseisuks 4:3.

"Me teadsime, et tuleb väga raske mäng maailma ühe parima meeskonna vastu," ütles Koulibaly. "Tahtsime näidata oma jõudu ja oskusi ning arvan, et saime nende ohjamisega väga hästi hakkama. Kaitses olime kindlad ja rünnakul kasutasime ära kõik võimalused, mis meil tekkisid, nii et võime rahul olla."

Saudi Araabia tänavune hõbedameeskond läheb kaheksa parema seas vastamisi Brasiilia klubi Fluminensega, kes oli 2:0 parem Milano Interist. German Cano viis Lõuna-Ameerika satsi 3. minutil juhtima ja 90+3. minutil oli täpne Hercules.

"Esindame Brasiilia jalgpalli suurepäraselt. Meie fännid on joovastuses, sest nad näevad, et suudame suurtele Euroopa meeskondadele vastu hakata," sõnas Fluminense juhendaja Renato Gaucho.

Teisipäeval selguvad viimased veerandfinalistid, kui pall pannakse mängu paarides Madridi Real - Torino Juventus ja Dortmundi Borussia - Monterrey. Nende kohtumiste võitjad lähevad veerandfinaalis omavahel vastamisi.