Amatöörklubi jahmatas klubide MM-il viigiga Boca Juniorsi vastu

Boca Juniors asus mängu 26. minutil Nathan Garrow' omaväravast juhtima, aga seitse minutit pärast teise poolaja algust suutis 28-aastane Christian Gray viigistada. Rohkem väravaid ei sündinudki.

"Ma olen pärit väikelinnast, siit kaugelt ja väga teistsugusest keskkonnast. Nii et see kõik siin on kui unenägu," lausus igapäevaselt kehalise kasvatuse õpetajana leiba teeniv Grey.

Auckland City on küll klubide MM-il Okeaania esindajana, aga tegemist on amatöörsatsiga, kus pallivad igapäevaselt näiteks õpetajate, kullerite ja müügimeestena töötavad mehed. Paljud neist rahastasid oma turniiril mängimist ise.

Aucklandi turniir algas keeruliselt, sest avamängus tuli tunnistada Müncheni Bayerni 10:0 paremust ja ka teine kohtumine kaotati Lissaboni Benficale 0:6. Viimases mängus teenitud punkt mõjub neile mõistagi kui võit.

"Te ei suuda ette kujutada, milliste raskustega ma silmitsi seisame," kommenteeris peatreener Paul Posa. "Meie klubi on pisike, aga tema süda on tohutult suur. Saime täna turniirilt midagi, mis on õiglane tasu kõigile, kes kulisside taga tööd rabavad."

Kuigi kaks esimest kohtumist kaotati koondskooriga 0:16, siis ei kaotanud ta lootust. "Ma arvasin alati, et peame skoorima. Me oleme lihtsalt nii kõvasti tööd teinud," sõnas Posa.

C-alagrupi teises mängus sai Benfica jagu Bayernist 1:0 (13. Andreas Schjelderup) ja võitis grupi seitsme punktiga. Bayern kogus kuus punkti ja sai edasi teisena, aga Boca Juniors jäigi võiduta.

D-grupi viimases voorus teenis kolm punkti Chelsea, kes oli parem Tuneesia meeskonnast Esperance de Tunis 3:0 (45+3. Tosin Adarabioyo, 45+5. Liam Delap, 90+7. Tyrique George).

Los Angeles FC ja Flamengo viigistasid 1:1 (84. Denis Bouanga - 86. Wallace Yan).

Edasi pääsesid Flamengo (seitse punkti) ja Chelsea (kuus), välja jäid Esperance (kolm) ja Los Angeles (üks).

Ühtlasi tähendab see, et kaheksandikfinaalides kohtuvad Flamengo - Bayern ja Benfica - Chelsea.