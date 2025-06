Arsenal teeb tööd Valencia kaitsjaga lepingu sõlmimiseks

Inglismaa tippklubi Arsenal töötab lepingu kallal, et värvata enda ridadesse Valencia kaitsja Cristhian Mosquera.

Klubi on sel suvel seadnud prioriteediks kaitsemängijate hankimise ning 20-aastane Hispaania noortekoondislane on praegu nende eelistatud valik.

Mosquera on Valencia ridades olnud 12. eluaastast saati, debüüdi esindusmeeskonnas tegi ta 2022. aasta jaanuaris.

Ta on klubi eest kokku teinud 90 mängu, sealhulgas 41 eelmisel hooajal.

Mosquera sündis küll Hispaanias, kuid tema vanemad on pärit Kolumbiast. Tal on õigus mängida ka Kolumbia koondises, kuid ta on regulaarselt mänginud Hispaania noortekoondises, sealhulgas sel suvel toimuvatel U-21 Euroopa meistrivõistlustel.