Raudam: Eesti golfimängijad võiksid pääseda olümpiale

Pühapäeval lõpetati Inglismaa golfiväljakutel toimunud The Amateur Championship, kus Eesti golfimängija Richard Teder jõudis teist korda veerandfinaali.

"The Amateur Championship on üks kahest kõige prestiižsemast amatöörgolfi võistlusest," selgitas Raudam. "Richard Teder on nüüd kahel korral viimase kolme aasta jooksul sinna jõudnud ja on ainuke, kes kolme aasta jooksul kaks korda sinna jõudnud. See on kindlasti kõva saavutus, kuna sinna tahtis mängima saada üle 650 mängija ja lõpuks pääses peale 288. Ja murda kõigi kiuste kaheksa hulka, saavutus."

Teder on amatöörgolfi edetabelis 138. real, kuidas seda golfimaailmas hinnata? "Vanasti olid amatöörgolf ja profigolf kaks eraldi asja, tasemevahe oli ikka päris suur," ütles Raudam. "Täna võiks öelda, et need, kes on amatöörides jõudnud kuhugi tippu, sulanduvad profimaailma päris kergesti ja kiiresti. Tehnoloogia areng ja ka treenitavus on suhteliselt suur."

Aga kui kaugel on see, et eestlased võistlevad turniiridel, kus jagatakse pintsakuid? "Sel aastal saime ühe kollase pintsaku, kevadel toimunud Sotogrande Cup. Varasemalt on seal võitnud Sergio Garcia, Rory McIlfory, Padraig Harrington ja Shane Lowry," ütles Raudam. "Võitis meie oma Kevin Christopher Jegers."

"Ainest meil on olnud, amatöörgolfis oleme esimesed pintsakud saanud ja julgeks öelda, et kuni viis aastat läheb aega ja siis hakkame kuhugi suurema poole ka püüdlema," lisas golfiliidu peasekretär.

Eesti golf üritab pürgida European Tourile ning kaugem eesmärk on kergitada mängijad liigas teisele tasemele. "Pisikesed asjad on veel vaja kokku leppida, aga suure tõenäosusega järgmised kolm aastat me Eestis seda taset näeme ja seal hakkavad meie mehed mängima. Kui nad seal tippu jõuavad, on neil võimalus püüda kõige kõrgemat taset ehk European Touri põhitaset. Kui nad seal on, siis on sisuliselt olümpiale minek ka kindel," ütles Raudam.