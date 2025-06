Vassiljev: viimased mängud olid kodus halvad, hakkas mingi needus tekkima

Kõik väravad löödi laupäeval teisel poolajal. Esmalt viis Henrik Ojamaa viis minutit pärast vaheajalt naasmist kodumeeskonna ette ning 68. minutil suurendas Paide edu Robi Saarma. Kuus minutit enne normaalaja täitumist vähendas Flora kaotusseisu penalti realiseerinud Erko Jonne Tõugjas. Sealjuures mängis Flora pea kogu teise poolaja kümnekesi.

"Muutsime vaheajal kaitses mõned asjad, nagu näha oli, hakkasid need toimima ja tõid meile ka värava," kommenteeris võidu järel Paide peatreener Vladimir Vassiljev. "Teise poolaja agressiivsus oli palju parem, esimesel poolajal puudus energia. Teisel poolajal reageerisime sellele hästi, kahjuks lasime endale nii rumala penalti, see tõi pinge. Kui penaltit poleks olnud, oleks palju lihtsam."

Enne laupäeva suutis Paide eelmisest kolmest kodumängust teenida vaid kaks punkti. Flora alistati nädala jooksul sama skooriga juba teist korda. "See oli väga oluline, kuna meie viimased tulemused olid kodus päris halvad ja hakkas mingi needus tekkima. Ei saanudki aru, kuidas siin võita; ei suutnud murul vastaseid alistada. Tänane mäng jälle andis kindlust ja edasi läheb paremaks. See on raske missioon, aga võimalik, ma usun oma meeskonda ja meeskond usub ka endasse," kinnitas Vassiljev.

"Oli raske, aga polnud võimatu," sõnas ERR-ile Flora juhendaja Konstantin Vassiljev. "Vaatame üle, mis teise poolaja esimestel minutitel juhtus, sellist plaani ei olnud. Tabelikoht on tähtis pärast viimast mängu. Neli-viis meeskonda on koos ja iga vooruga võib midagi muutuda. Nüüd on väike paus, valmistume järgmisteks mängudeks."