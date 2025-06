MK-sarja üldvõitja Preuss riputas peaaegu püssi varna

"Alates talve lõpust kaalusin, kas peaksin lõpetama," tunnistas 31-aastane Preuss taskuhäälingule Extrarunde. "Minu jaoks oli MK-sarja üldvõit karjääri kõige suurem saavutus."

Pärast mitu nädalat mõtlemist otustas sakslanna siiski olümpiahooajaks valmistuma hakata. Milano ja Cortina mängude laskesuusavõistlused peetakse Anterselvas ehk Antholzis.

Teda motiveerib asjaolu, et senise kolme olümpia jooksul pole ta võitnud ainsatki individuaalmedalit. "Mul on vaja olümpiamängudega sotid selgeks teha. Kui Antholzis on kõik nii nagu peab, siis oleks see suurepärane viis ring täis saada," rääkis ta ihalusest pjedestaalile jõuda.

Veel enne ettevalmistuse algust otsustas Preuss aga korralikult lõõgastuda. "Tais olime tavalised turistid," kirjeldas ta puhkust mais. "Laskesuusatamine jäi kaugele, keegi ei küsinud selle kohta. See on väga tore, sest mulle ei meeldi olla tähelepanu keskpunktis."

Preussi kõrgeim individuaalne koht olümpiamängudelt on 2018. aasta PyeongChangi olümpia neljas tavadistantsil. 2022. aastal Pekingis sai ta oma esimese võistkondliku medali, tulles Saksamaa naiskonnaga teatesõidus kolmandaks.