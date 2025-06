Ulatuslik toidumürgitus lükkas Itaalias jalgpallimängu edasi

Salernitana lõpetas hooaja Itaalia tugevuselt teises liigas 16. kohal ja see tähendas vastavalt reeglitele väljalangemismänge 17. kohale tulnud Sampdoriaga. Esimene mäng kaotati võõrsil 0:2 ning pärast tagasilendu Genovast haigestus lennukis 20 mängijat ja taustajõudu.

Salernitana esitas kaebuse prokuratuuri ja palve liigale, et algselt reedele planeeritud korduskohtumine edasi lükataks. Serie B tuligi Salerno klubile vastu ja lükkas mängu pühapäeva, 22. juuni peale.

Salernitana klubi ähvardab teine langemine järjest, sest eelmisel hooajal mängiti Itaalia kõrgliigas. Midagi pole hõisata ka Sampdorial, sest kuigi neil on kaheväravaline edu, siis klubi pole kunagi oma ajaloos Serie C-sse kukkunud ja nende siht on kindlasti võidelda pigem kõrgemale kerkimise nimel.

Seejuures oli Sampdoria väga lähedal otsekukkumisele Serie C-sse, aga kuna Bresciat karistati finantsprobleemide tõttu punktide äravõtmisega, kerkis Genova klubi koha võrra kõrgemale ja saab nüüd püüda liigakoha säilitamist.