U-18 jalgpallikoondis tagas järgmiseks valiktsükliks koha A-tasandil

Otsustav tabamus sündis juba 3. minutil, kui äärelt murdis läbi Sander Alamaa, kelle täpse söödu lõi võrku Marten-Chris Paalberg. Pärnu Vapruses klubijalgpalli mängiv noormees tegi kahel korral skoori ka 3:1 võidumängus Montenegro üle, kirjutab jalgpalliliit.

"Ma teadsin koguaeg, et see on nendes poistes sees ja nüüd tuli ära – kaks võitu kahest mängust!" ütles peatreener Andres Oper pärast matši. "Poisid viisid väljakul ellu täpselt need asjad, mida neilt palusime."

"Esimese emotsiooni pealt julgen küll öelda, et olime täna head – tekitasime palju võimalusi ja kaitse pidas. Ega Lätil pole liiga palju olukordi, mida taga igatseda. Olgu, võib-olla see viimane löök, mis läks mööda. Meil oli palju võimalusi neid ära karistada ja mingis mõttes mängisime statistiliselt tulega," arutles peatreener.

Eesti lõpetas kolmeliikmelises alagrupis täisedu ja esimese kohaga, mis tagas järgmiseks U-19 valiktsükliks koha A-tasandil. Seekord löödi kaasa B-tasandil.