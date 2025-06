Inglismaaga Euroopa meistriks tulnud jalgpallur lõpetas koondisekarjääri

31-aastane Kirby mängis väga olulist rolli 2022. aastal, kui Inglismaa võitis oma esimese EM-tiitli. Ta osales finaalturniiril kuues kohtumises, lõi kaks väravat ja andis kolm resultatiivset söötu.

"Pärast seda, kui olen alates 21. eluaastast Inglismaa koondises olnud, on aeg see peatükk lõpetada," sõnas viimati eelmisel nädalal Portugali vastu väljakul käinud poolkaitsja.

"Ma ei tahtnud kunagi, see päev kätte jõuaks, aga me suuda väljendada oma uhkust selle üle, mis on korda saadetud."

2023. aasta MM-finaalturniirist põlvevigastuse tõttu eemale jäänud ka üldse karjääri jooksul pidevalt traumade ja haigustega kimpus olnud Kirby esindas suure osa klubikarjäärist Chelseat, kellega tuli seitse korda Inglismaa meistriks ja viis korda karikavõitjaks.

Koondises jäi tema arvele 77 väravat ja 19 tabamust, neist kaks 2015. aastal A. Le Coq Arenal Eesti vastu.