Edmonton saab Stanley karikafinaalis võimaluse revanšiks

Seeria avamängus võõrsil kindlalt kaotanud Oilers võitis järgmised kolm mängu vähemalt kolme väravaga ning hoog ei raugenud ka viiendas mängus, kui Edmontoni klubi avaperioodi lõpuks 3:1 juhtima läks.

Dallas jõudis teisel kolmandikul taas värava kaugusele, aga Oilersil oli kohe vastus võtta. Sama juhtus ka otsustaval kolmandikul, aga Edmonton vastas taaskord ning soomlane Kasperi Kapanen pani lõpuks võidule punkti, kui vormistas tühja väravasse 6:3 (3:1, 1:1, 2:1) võidu.

Lisaks Karpanenile said värava kirja Connor McDavid, Jeff Skinner, Corey Perry, Evander Kane ja Mattias Janmark. Sakslase Leon Draisaitli ja kanadalase Jake Walmani arvele jäi kaks resultatiivset söötu.

Kui mullu otsustasid Oilersi mängijad läänekonverentsi võidukarikat mitte puudutada, siis tänavu loodavad nad teistpidise õnne peale. "Eelmine aasta me ei tahtnud karikat ja ei võitnud finaalis. See aasta panime kõik sellele käpa peale," sõnas McDavid, kelle arvele jäi ka võiduvärav.

Oilers läheb teist aastat karikafinaalis vastamisi Florida Panthersiga, kes teenis mullu võidu otsustavas seitsmendas mängus. Seejuures võitis Florida meeskond esimesed kolm mängu, aga Oilersil jäi ajaloolisest tagasitulekust ühe mängu jagu puudu. Viimati läksid samad tiimid Stanley karikafinaalis vastamisi 2009. aastal, kokku on NHL-i ajaloos samad tiimid mänginud finaalis 11 korral.

"Peame enda üle uhked olema," ütles Edmontoni treener Kris Knoblauch. "Oleme õnnelikud selle üle, kuhu jõudnud oleme. Meie eesmärk ei ole olnud ainult lääne parim võistkond olla. Oleme terve suve mõelnud kõige suurema karika peale. See on kogenud grupp, vanemad mängijad ja nad on palju play-off'ides mänginud. Nad teadsid, mis teha vaja oli."

Stanley karikavõistluste finaalseeria saab alguse Eesti aja järgi öösel vastu 5. juunit, Edmonton võõrustab nelja võiduni peetava seeria esimest kaht kohtumist.