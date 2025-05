Simon Eder lõpetab peale järgmist hooaega karjääri

2003. aastal debüüdi teinud austerlase eesmärgiks on tuleval aastal toimuvad olümpiamängud. "Tahan veel proovida," ütles Eder. "Anterselva motiveerib mind, kuid pärast seda saab see kõik läbi."

Anterselval on laskesuusataja jaoks eriline tähendus ja mitte ainult seetõttu, et tema viies olümpia toimub peaaegu kodus, kuna staadion asub Austria piirile lähedal.

"See on ideaalne lõpp minu karjäärile," rääkis Eder. "Minu isa Alfred võitis seal maailmameistrivõistluste medali. Seega on olemas perekondlik side. Olen ise olnud poodiumil ja mulle on Anterselvas alati meeldinud sõita," lisas ta.

Vaatamata suurele motivatsioonile ja ootustele jääb Eder realistlikuks. "Aega on veel kaheksa kuud. Nüüd on oluline ettevalmistus."

Simon Eder pole kunagi võitnud individuaalset olümpiamedalit, küll on ta võitnud 2010. ja 2014. aastal teatesõidus medali.