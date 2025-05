De Bruyne vahetab Manchesteri helesinise Napoli oma vastu

33-aastane De Bruyne teatas aprillis, et lahkub pärast kümmet aastat Manchester Cityst. Tema teenete vastu tundsid huvi mitmed USA profiliiga MLS-i klubid, kuid kõige innukamalt jahtis juulikuust vabaagendiks saava belglase allkirja Napoli.

Napoli spordidirektor Giovanni Manna rääkis esmaspäevase võiduparaadi ajal Itaalia riigitelevisiooni RAI ajakirjanikega ning ütles, et läbirääkimised De Bruynega on lõpule jõudmas.

"Võin öelda, et oleme selle kallal pikalt töötanud ja näeme finišijoont. Me ei taha kedagi asjatult elevile ajada, kuid kõik liigub selle suunas. Loodame, et peagi saame fännidele esitleda uut mängijat, sest nemad ja kogu meeskond on seda väärt," sõnas Manna.

Klubi omanik Aurelio De Laurentiis lisas, et De Bruyne on endale juba Napolis maja soetanud. "Ma tean, et ta on juba mõningaid asju uurinud, isegi vist on ühe kauni koha ostnud. Täna hommikul rääkisin videopildi vahendusel tema, tema abikaasa ja nende üheksa-aastase pojaga – see oli armas vaatepilt," ütles De Laurentiis.

Küsimusele, kas tehing on tehtud, vastas De Laurentiis: "Veel mitte. Kuni kõik ei ole paberile kirja pandud, siis meie ei ütle midagi. Me oleme tõsised inimesed."

De Bruyne esindas Manchester Cityt kõikide sarjade peale 422 kohtumises, lõi 108 väravat ja andis 177 resultatiivset söötu. Ta aitas Cityl võita kuus Inglismaa meistritiitlit, kaks Inglismaa karikat ning Meistrite liiga 2022/23 hooajal.