Rootsi tagas kindla võiduga koha kaheksa parema seas

Rootsi vedas võiduni Elias Lindholm, kes viskas teisel perioodil kaks väravat ja vormistas kübaratriki viimase kolmandiku keskel. Lõppseisu eest kandis hoolt Marcus Johansson.

Rootslaste ülekaal oli ilmne – Jacob Markström pidi võitjameeskonna postide vahel ainult üheksa tõrjet tegema, samas kui Sloveenia väravat kaitsnud Lukas Horaki arvele kanti koguni 56 tõrjet.

Võiduga kindlustas Rootsi endale koha veerandfinaalis. Sloveenia ei ole suutnud viie mänguga punktiarvet avada.

B-grupis sai võidulisa Šveits, kes oli 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) üle Norrast. Väravate eest hoolitsesid Sven Andrighetto, Gregory Hofmann ja Tyler Moy. Šveits on sarnaselt Rootsile kindlustanud pääsu veerandfinaali. Norra vireleb B-grupi põhjas ning jääb igal juhul sõelmängudelt eemale.

Laupäeval on kavas kuus kohtumist ning mängupäeva avavad Soome - Läti ja USA - Saksamaa vastasseisud.

