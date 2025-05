Noodla: me ei saa möödaminnes kasvada pikemaks, suuremaks, võimsamaks

Tasavägiselt alanud mängus viskas Sloveenia 7:6 eduseisus olles järgmisest üheksast väravast kaheksa, pärast peatreener Martin Noodla taktikalist muudatust sai Eesti kaitse pidama ning hakkas tasapisi vahet vähendama. "Taktikaliselt oli olukord, kus pidime tempot maha võtma. Kaitse jäi natuke pehmeks, rütmi tuli muuta ja lähtuda sellest, et ei lase neil nii kiiresti peale tulla," selgitas Noodla.

Mängu lõppfaasis nelja värava kaugusele jõudnud Eesti resultatiivseim oli Dener Jaanimaa, kes saatis oma 15 viskest kodumeeskonna võrku 12. "Dener oli superhea, kvaliteedimärk niimoodi targalt mängida, pluss terve hulk sööte. Kogu võistkond väga rahulikult mängis suhteliselt rasket mängu, kus pead tegema õigeid otsuseid. Päris viisakas oli, saime auga hakkama. Suures plaanis oli väga tugev psühholoogiline mäng, ka noortel vastastel oli vaja end tõestada," rääkis Noodla.

Peatreener ei soovinud valiksarjale konkreetset hinnet panna. "Leedu mängud ja teine Makedoonia mäng olime lati alt läbi, ülejäänud kolm mängu olid jälle enam-vähem. Punktiseis on muidugi jama, aga ega see nii lootusetu ei ole. Mulle meeldib, et mehed ise usuvad - me ei saa möödaminnes kasvada pikemaks, suuremaks, võimsamaks, me peame oma võimaluste juures tegema võimalikult hea tulemuse. Töötame ju kogu aeg. Sellist draamat ei ole mõtet Eesti spordis teha. Meid on vähe, me peame üksteist toetama ja ühel hetkel tulevad ka ilusad asjad," tõdes ta.

"Tulime mängu tagasi, saime oma emotsioonid tagasi ja lõpp on suhteliselt positiivne," sõnas Jaanimaa ise. "Viimased kolm mängu olid väga-väga kehvad, vähemalt lõpetasime tsükli positiivselt. Siit on, kuhu edasi minna."