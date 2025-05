Käsipallikoondis lõpetas Sloveenias valiksarja kaotusega

Eesti juhtis mängu alguses 3:2 ja oli veel 6:7 kaotusseisus, aga kodumeeskond Sloveenia vastas sellele 9:0 vahespurdiga ning haaras 15:7 eduseisu. Kaheksaväravalises kaotusseisus olles viskas Eesti avapoolaja viimasest viiest väravast neli.

Kuue-seitsmeväravaline kaotusseis püsis suurema osa teisest poolajast, üheksa minutit enne mängu lõppu tegi Mathias Rebase värav seisuks 26:30. Neljast väravast lähemale Eesti enam ei jõudnud, kohtumisele pani punkti Sloveenia väravavahi Alen Skledari vise tühja Eesti võrku.

Eestit vedas kogenud Dener Jaanimaa, kelle 15 viskest lendas Sloveenia võrku 12 palli, Markus Viitkar lisas viis ja Mathias Rebane neli tabamust. Sloveenia resultatiivseimad olid Uroš Knavs ja Tim Cokan viie väravaga.

Eesti kaotas Euroopa meistrivõistluste valikturniiri alagrupifaasis kõik kuus mängu väravate vahega -47, Sloveenia seevastu võitis kõik kuus mängu.

Enne mängu:

Koos Sloveenia, Leedu ja Põhja-Makedooniaga alagruppi kuuluv Eesti alustas valikturniiri soliidselt ning jäi teises mängus Sloveeniale vaid väravaga alla. Pärast seda on aga eestlaste turniir kiiva kiskunud ning võiduarvet seni avada ei ole suudetud.

Pühapäeval minnakse taas vastamisi võimsa Sloveeniaga, kes on võitnud kõik viis kohtumist ning sellega edasipääsu finaalturniirile kindlustanud. "Ma arvan, et just see vaimne pool on [pühapäevases] mängus kõige tähtsam. Füüsilise poole pealt oleme kindlalt valmis ja peamegi olema valmis, aga just see vaimne pool mängib kõige rohkem rolli," ütles ääremängija Mathias Rebane ERR-ile.

Hoolimata sellest, et edasipääsuks enam võimalust ei ole, tahab Eesti viimases valikmängus siiski endast parima anda. "Meil ei ole siin tõesti midagi kaotada. Ma arvan, et meie võidaks siit kõige rohkem nii vaimselt kui ka füüsiliselt ka uueks hooajaks, aga sellegipoolest on Sloveenial toodud selleks valiktsükliks noored ja näljased," ütles Rebane.

"Aga ei saaks öelda, et meie ei oleks näljased. Meil on tõestamisruum olemas. Ma arvan, et tuleb hea mäng," lisas ääremängija.

Pühapäeval selgub ka teine edasipääseja, kui Põhja-Makedoonia võõrustab Leedut. Põhja-Makedoonial on neli punkti, aga võiduga jõutakse kuus punkti kogunud Leeduga samale pulgale. Kuivõrd Leedu võitis esimese kohtumise kahe väravaga, vajab Põhja-Makedoonia pühapäeval kodupubliku ees kolmeväravalist võitu, et edasipääs tagada.