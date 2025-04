Eesti jalgpalli järgmine arengukava rajaneb põhjalikul analüüsil

Jalgpalliliit alustas mullu sügisel koostöös UEFA ja rahvusvaheliselt hinnatud ekspertidega, kes on aidanud koostada 41 arengukava jalgpalliliitudele, Eesti jalgpalli arengukava koostamist aastateks 2026–2030, kirjutab jalgpall.ee. Esmalt viisid eksperdid läbi põhjaliku taustatöö andmete kogumisel ning nende filtreerimistel: lisaks jalgpallialastele andmetele arvestati rahvastikutrende, analüüsiti Eesti riiklike dokumente, näiteks Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030, Eesti digiühiskonna arengukava 2030, haridusvaldkonna arengukava 2021–2035, rahvastiku tervise arengukava 2020–2030, pikaajalist strateegiat "Eesti 2035" ja nii edasi.

Jalgpallialasest infost analüüsiti ja võrreldi teiste Euroopa riikidega sportlikke tulemusi, mängija ja treenerite arengut, finantsandmeid, jalgpalliväljakute arvu, alaliidu ülesehitust, jalgpalli kohta regulaarselt läbi viidud avaliku arvamuse uuringuid ja palju muud. Andmeanalüüsiks kasutati uudseid ja tehisarul põhinevaid vahendeid.

Andmete kogumise kokkuvõtted tegi UEFA jaanuaris, misjärel veebruaris ja aprillis toimus kaks kahepäevast arengukava koostamise seminari, kus osalesid jalgpalliliidu juhtkond ja mitmed töötajad ning rohkem kui 30 klubi esindajad. Lisaks viidi läbi veebipõhine küsitlus ja pikemad intervjuud mitme Eesti jalgpalli sponsoriga.

EJL-i peasekretär Anne Rei sõnul on arengukava koostamisel olnud klubi- ja kogukonnapõhine lähenemine väga oluline. "Soovime tänada kõiki, kes on seni protsessi panustanud. Kuna koostame seekord mitte ainult jalgpalliliidu, vaid kogu Eesti jalgpalli arengukava viieks aastaks, peab see andma meile kõigile ühiselt suuna: mis on need prioriteetsed valdkonnad, mida me eelisarendame, et saavutada edusamme," rääkis ta. Rei lisas, et klubide kaasamist jätkatakse ka arengukava järgmistes etappides.

UEFA strateegiamentor Daniel Fletcher nõustub, et arengukava kõige olulisem eesmärk on ühiste prioriteetide paikapanek. "Kui meil oleks soovide nimekiri, looksime visiooni igas valdkonnas, aga võib-olla ei suuda me seda täita. Peame keskenduma sellele, mida me päriselt saame kontrollida ja mõjutada – olgu selleks osalemisvaldkonnad, infrastruktuur või mängijate arendamine. Oleme need eesmärgid selgelt sõnastanud ning võin öelda, et see arengukava saab olema realistlik ja ambitsioonikas ning keskendub väga Eesti tegelikkusele," rääkis Fletcher.

Eesti jalgpalli arengukava aastateks 2026–2030 valmib juunis ja seda tutvustatakse EJL-i üldkogul.