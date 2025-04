Liverpooli kapten allkirjastas uue lepingu

33-aastase keskkaitsja leping pidi lõppema tänavu suvel ning pikka aega polnud selge, kas jõutakse üldse kokkuleppeni. Uus leping seob teda klubiga kuni 2027. aasta suveni.

Uues lepingus pole väljaostu- ega lahkumisklausleid ning väidetavalt jääb hollandlase 466 000 euro suurune nädalapalk samaks. The Athleticu andmetel sai Van Dijk pakkumisi ka mujalt, kuid Liverpoolist lahkumine ei tundunud talle kuigi ahvatlevana.

"Tunnen end väga õnneliku ja uhkena. Minu ainus valik oli Liverpool. Polnud mingit kahtlust, et see on koht, kus mina ja minu pere peaksime olema. Hiljuti keegi kutsus mind kodustatud scouser'iks (Liverpoolist pärit inimene - ERR) – selliseid asju kuuldes tunnen end tõeliselt uhkena," kommenteeris van Dijk.

Varem kodumaal Hollandis ja ka Šotimaal mänginud van Dijk liitus Liverpooliga 2018. aastal ning on praeguseks esindanud klubi 314 kohtumises ja võitnud kaheksa karikat, sealhulgas Inglismaa meistritiitli (2019/20) ja Meistrite liiga (2018/19). Kaptenipaela sai ta enda käe ümber 2023. aastal, kui klubist lahkus Jordan Henderson.