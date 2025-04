Flora kapten Hussar: meie jaoks oli see võidetud punkt

Hooaja esimene Tallinna derbi möödus tasavägiselt, kuid 61. minutil jäi FC Flora vähemusse, kui Marco Lukka teise kollase kaardiga varakult riietusruumi saadeti. Sellegipoolest pidas Flora mängu lõpuni Levadia survele vastu ning derbimäng lõppes väravateta viigiga.

"Kui viiki jäi, siis järelikult pidi nii minema. Kumbki meeskond ei suutnud väravat lüüa. Peame leppima," ütles Levadia kapten Rasmus Peetson ERR-ile. "Mõlemad meeskonnad tulid võidu järele siia, sada protsenti. Ei olnud piisavalt teravust, õigeid otsuseid. Natuke jäi puudu."

Levadia kapteni sõnul oli tulemus siiski pettumustvalmistav. "Eks ikka pettunud, aga oleme rahul sellega, mis väljakul tegime. Kõik andsid sada protsenti, kõva võitlus käis algusest lõpuni. Ei saa midagi halvasti kellelegi öelda. Peame olema rahul," sõnas Peetson.

Flora kapten Kristo Hussar tõdes, et viigipunkt tuli raskelt. "Kui siin punase ka saime, siis meie puhul on see võidetud punkt täna. Muidugi tulime võitma, tahtsime võita. Kahju, et selle punase saime," sõnas ta.

Levadia pani mängu lõpus Flora korraliku surve alla, aga nende kaitse püsis ning pea 1200 pealtvaataja ees teenisid mõlemad meeskonnad ühe viigipunkti. "Sellega saab rahul olla, taga on null ja üks vähemuses. Kiitus meeskonnale," ütles Hussar. "Alati tahad juurde panna, aga eks punane kaart rikub mängu ära. Saame rahul olla, küll need võimalused ka tekivad."

Pühapäeval võõrustab Pärnu Vaprus Tallinna Kalevit, ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 14.20.