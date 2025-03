Hokifinaali läks juhtima Välk 494, pronksi sai Everest

Põhiturniiri võitja, eelmise hooaja hõbe Tartu Välk 494 jäi finaalseeria esimeses kohtumises Tartus Astri Arenal tiitlikaitsja, kuid sel hooajal põhiturniiri alles kolmandana lõpetanud Narva PSK vastu küll teisel kolmandikul 0:2 kaotusseisu, kuid kohtumine võideti 4:2 (0:1, 2:1, 2:0).

Välk 494 väravavaht Daniil Seppenen tõrjus 41-st pealeviskest 39, PSK väravavaht Dmitri Rovda tõrjus 33-st pealeviskest 29.

Kohtumise kõik kuus väravat lõid erinevad mängumehed. Ainsana sai kaks resultatiivsuspunkti (1+1) PSK mängija Maksim Berežonov.

Ühe osapoole kolme võiduni kestev finaalseeria jätkub Tartus pühapäeval. Seeria kolmas ja vajaduse korral neljas mäng peetakse järgmisel nädalavahetusel Narvas. Kui sarnaselt eelmise hooajaga on vaja ka viiendat mängu, siis sel hooajal peetakse see Tartus.

Nii Tartu kui Narva pääsesid finaali üle noatera, sest poolfinaalis jäädi Kohtla-Järve klubide, vastavalt HC Everesti ja SK Viru Sputniku vastu 0:2 kaotusseisu, kuid suudeti lõpuks võita 3:2.

Nii selgitasid teist hooaega järjest pronksiomaniku Kohtla-Järve klubid. HC Everest suutis eelmise hooaja medalimängus saadud 2:3 kaotuse revanšeerida ja Andrejs Kostjuksi väravast võita 1:0 (0:0, 1:1, 0:0).





Viru Sputniku väravavavaht Sergei Andrejev tõrjus HC Everesti 60-st pealelöögist koguni 59. Tema kolleegil Everestist Anatoli Sizovil oli märksa rahulikum tööpäev, ta pidi tõrjuma 24 pealelööki.

HC Everest: Marek Motskevitsus, Anatoli Sizov, Oskar Levin, Igor Maljutin, Dmitri Patrusev, Toomas Morel, Arseni Koltsov, Andrei Filonik, Mihhail Tsistjakov, Stanislav Kolisnik, Ruslan Heitkov, Leonid Gatilov, Aleksandr Smetanin, Andrejs Kostjuks, Erik Salmin, Maksim Tsaltsev, Daniel Jakubovits, Mihhail Lupanov, Andrei Bedniakov (ühtlasi peatreener), Yakov Naumov (ühtlasi treener), esindaja Anatoly Dubkov, arst Nikolai Usov, tehnik Timofei Salmin.

HC Everest sai klubi ajaloo teise meeste meistrivõistluste medali, hooajal 2020/2021 lõpetati teisena.

Pronksmedalid jagati Eesti hokimeistrivõistluste ajaloos välja 80. korda. Kohtla-Järve klubid on läbi aegade saanud 14 pronksi. Neist edukaim on vaid Tallinn 41 pronksiga. Pronksikarva medaleid on jagunud veel Narvale (12), Tartule (8), Sillamäele (4) ja Viljandile (1).