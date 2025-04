Tartu Välk krooniti kaheaastase vahe järel Eesti meistriks

Pühapäeval Narvas ligemale tuhande pealtvaataja ees peetud seeria viimaseks jäänud kohtumises viskasid võõrustajad küll mängu esimese ja viimase värava, kuid kohtumise võit kuulus tulemusega 7:2 (1:1, 4:0, 2:1) tartlastele.

Lätlasest leegionär Nikita Zantmans viskas võitjate kasuks kolm väravat, lisaks tegid võitjatest skoori Miks Lipsbergs, Roberts Potapenko, Dmitri Kuznetsov ja Otar Sakhokia.

1994. aastal asutatud Välk on nüüd tulnud Eesti meistriks 14 korda. Kokku on meistritiitel Tartusse rännanud 18 korral – kolm tiitlit võitis Tartu Dünamo (1947, 1955, 1957) ja ühe Tartu ASK (1936).

Eesti meistrivõistlustel jagati medalid välja 84. korda. Tallinna klubid on võitnud meistritiitli 31 korda, Tartust on edukam olnud ka Narva, kelle klubid on meistritiitli saanud 19 korral.