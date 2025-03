Tandrevoldi hooaeg lõppeb lõikuslaual

Neljakordsel maailmameistril Tandrevoldil on selja taga keeruline hooaeg: detsembris käis südame rütmihäiretega heitlev sportlane südamelõikusel ning taastus piisavalt kiirelt, et osaleda ka Lenzerheide MM-il, kus individuaalselt jäi tema parimaks kohaks 18. Lõppenud MK-hooajal jõudis ta pjedestaalile ühe korra, kui võitis kolm nädalat tagasi Nove Mestos sprindi.

"Plaan oli mandlilõikusele minna hiljem kevadel, aga selleks avanes nüüd võimalus ja otsustasime, et on tark see ära kasutada," sõnas Norra koondise arst Aasne Fenne Hoksrud pressiteate vahendusel.

"Seejärel saan alustada ettevalmistust tähtsaks olümpiahooajaks. Mul on sel aastal olnud palju terviseprobleeme ja nüüd tahan enne edasi liikumist kõik korda saada," lisas sportlane ise.

Norra laskesuusatajate jaoks lõppeb hooaeg sel nädalavahetusel Stiklestadis toimuvate koduste meistrivõistlustega. Stardis ei ole profikarjääri lõppenuks lugenud vendi Bösid ega ka haigestunud Ida Lienit ega Karoline Knottenit.