Norra mehed võtsid Otepääl nelikvõidu, 17-aastane Varikov 30.

21-aastane Frey oli neljapäeval ainus mees, kes suutis tuulistes tingimustes mõlemad lasketiirud läbida puhaste paberitega ning ta edestas kogenud koondisekaaslast Vetle Sjaastad Christianseni (1+0) 29,6 sekundiga.

"Tuul küll keerutas, kuid võtsin lasketiirudes rohkem aega ning see töötas minu kasuks," kirjeldas Frey, "Mul on hea hoog sees ning selle hoo pealt on väga hea võistelda. Lisaks on mul tõesti hea meeskond ümber ning toetavad tiimikaaslased," lisas ta.

Kuigi Frey on mitmekordne Euroopa meister ja juhib IBU karikasarja üldarvestust, pole ta veel saanud maailmakarikasarja debüüti teha. "Praegu võistleme lisakohtade peale, mis meie meeskonnale Oslo maailmakarikaetapil on ette nähtud. Olen igatahes valmis seal startima," ütles Frey.

Kolmas oli kahekordne MM-pronks Johannes Dale-Skjevdal (0+1), kes kaotas 36,2 sekundit ning Norra nelikvõidu kirjutas tabloole Johan-Olav Botn (2+0; +38,5).

Eesti parimana tegi väga hea võistluse alles 17-aastane Daniel Varikov, kes tegi ühe möödalasu püstitiirus ning kaotas Freyle 3.48,2. See andis talle kokkuvõttes 30. koha. Rohkem eestlasi 50 parema sekka ei mahtunud, Joosep Perv (0+1) oli 57., Maanus Udam (0+4) 64., Armin Aun (2+0) 70., Oskar Orupõld (2+2) 84. ning Karl Ramses Tiislär (1+1) 85. Aja said kirja täpselt sada sportlast.