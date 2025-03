VIDEO | Vihm ei seganud pidutsevat Trondheimi

Teiste seas sai kuldmedali kaela ka suusahüpete meeste normaalmäe parim Marius Lindvik, kes tuli võitjaks kodupubliku ees.

"Mõistagi on see asi, millest unistad. Imeline. Nii palju inimesi tuli kohale. Ma pole millelgi sarnasel kunagi viibinud. See on hullumeelne," lausus ta intervjuus ERR-ile.

Seejuures pole Pekingi olümpiavõitja hooaeg tervikuna läinud soovitult. "Minu hooaeg ei kulgenud algusest kahtlemata hästi. Vormi jõudmine on tähendanud rasket võitlust," möönis ta.

"Aga tean mineviku kogemustest, et oma heade hüpetega võin kõrgete kohtade eest heidelda. Pidin need võistlusteks kokku panema ja vorm läks MM-i lähenedes aina paremaks. Vormi ajastamine läks suurepäraselt."