TV 10 hooaja teisel etapil oli vanemate poiste seas põnev konkurents

60 meetri tõkkejooksu eeljooksude kaks kiiremat olid A-finaaliks viienda raja saanud Marten Kivend Ülenurme Gümnaasiumist ja kuuendal rajal stardiks valmistunud Sören Taavid Sikk Tallinna Lilleküla Gümnaasiumist.

Ülimalt tasavägise jooksu võitis Lasnamäe kergejõustikuhallis 13-aastane Sikk, kes võttis ihaldatud etapivõidu 8,86 sekundiga, olles finišijoonel Kivendist vaid ühe sajandiku võrra nobedam. Kolmanda koha sai Sebastian Värk Pärnu Vanalinna Põhikoolist täpselt 9 sekundilise pingutuse eest.

Võitja Sören Taavid Sikk oli 0,6 sekundit nobedam kui nelja aasta eest selles vanuses TV 10 sarjas tõkkeid ületanud Tristan Konso. "Olen niisama ka 60 meetri jooksus kiire ja tõkketehnika on suhteliselt normaalne," ütles Sikk reporter Romet Jürgensonile.

TV 10 olümpiastarti sarjas joostakse seda distantsi viie tõkkega üheksandat aastat. Võidupoisi treener on varasem mitmevõistleja Mikk-Mihkel Arro. Teise koha auhinnad vastu võtnud alles 12-aastane Marten Kivend oli nädal varem tulnud samas hallis U-14 vanuseklassi seitsmevõistluse Eesti meistriks 5161 punktiga.

Sören Taavid Sikk Autor/allikas: Tõnis Tõnström/EKJL

Vanema vanusegrupi teisel alal kaugushüppes näitas head närvi Karl Marten Kattel. Eelvõistlusel kaks esimest katset üle astunud ja siis kolmandal 5.69 hüpanud ning finaali pääsenud Kattel tegi viiendas voorus lausa 5 meetri ja 82 sentimeetri peale kandunud hüppe, millega tuli ka alavõitjaks.

Sellist lendu ei näidanud selles vanuses ka mitmeid TV 10 Olümpiastarti sarja rekordeid omav Valter Külvet - kümnevõistleja, kelle nimelise ketta pälvib K-klubilt sarja finaalis mitmevõistluse võitja.

"Alguses oli päris õudne, pole veel väga palju [võistlusi] teinud. Treener ütles, et pane jalad ette, ma isegi ei tea, kuidas ma 5.80 panin," ütles Kattel.

13-aastane Paide Hammberbecki Põhikoolis õppiv Karl Marten on esimesest klassist alates käinud Veiko Valangu juures kergejõustikutrennis ja võitnud varem nii TV 10 sarjas kui noorte Eesti meistrivõistlustel kõrgushüppe. "Elab maal ja teeb täiesti talutööd. Sealt tuleb tema hea füüsis. Ta ei ole päevagi jõusaalis olnud. Teeb talutööd, nagu ehtsad eestlased peavadki tegema," kirjeldas treener oma õpilast.

Karl Marten Kattel Autor/allikas: Tõnis Tõnström/EKJL

Teise koha sai neljandas voorus hüpatud 5 meetri ja 80 sentimeetriga Kristofer Nool Võru Kreutzwaldi Koolist, kes rääkis eelmises saates, miks ta vahetas poksi kergejõustiku vastu ja milliseks eeskujuks on talle olümpiavõitjast onu Erki Nool. Sel hooajal sarjas võistlejanumbrit üks kandev Andero Bergström Haljala Koolist viis isikliku rekordi 5 meetri ja 60 sentimeetri peale ja sai häid emotsioone pakkunud kaugushüppes kolmanda koha.

"Ma arvan, et see võistlus oli kõige parem võistlus minu elus. Tabasin pakku ja hoojooks oli päris hea. Teistel võistlustel on probleeme sellega olnud, aga see võistlus sain hakkama," rääkis esinumber Bergström. "Eelmine isiklik oli mul 5.17, parandasin 43 sentimeetriga. Päris suur parandus."

Selles vanuseklassis hüppas teisel etapil kaugust 59 poissi, kes olid eelnevalt piirkondlikel eelvõistlustel täitnud individuaalselt ala normi või valitud sarjas osalevasse koolivõistkonda.